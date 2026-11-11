Bakışları Hiç Değişmemiş: Çocukluk Fotoğrafını Paylaşan Ünlü Şarkıcı Tatlılığıyla Kalpleri Eritti!

Gökhan Keser, kariyerine modellikle başladı. Oyunculukta ilk büyük çıkışını 2006-2009 arasında yayınlanan Selena dizisindeki Burak rolüyle yaptı. Daha sonra Sen Benimsin dizisinde ve Seviyorum Ama Arkadaşça, Yalancı Sevgilim gibi yapımlarda rol aldı.

Müzikte Sıla'ya vokalistlik yaptıktan sonra 2011'de Sıla ile düet yaptığı 'Hadi Ordan' ile dinleyiciyle buluştu. 2012'de kendi adını taşıyan albümünü çıkardı. 'Hiç Vaktim Yok', 'Bul Beni', 'Beni Özledin mi' ve 'Kimi Sevsem Açıldı Kısmeti' gibi şarkılarıyla tanındı. 2014'te katıldığı Survivor yarışmasını ikinci olarak tamamladı.