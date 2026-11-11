Bakışları Hiç Değişmemiş: Çocukluk Fotoğrafını Paylaşan Ünlü Şarkıcı Tatlılığıyla Kalpleri Eritti!
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Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Keser, geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla gündeme gelmişti. Çiğdem Batur'dan ayrılan sanatçı, yeni sevgilisiyle ilk karesini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu kez ise gündeme çocukluk fotoğrafıyla geldi. Sosyal medyada paylaşılan karede küçük Gökhan'ın hali, hayranlarının ilgisini çekti. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Gökhan Keser, şarkıları ve rolleriyle tanınan isimlerden biri.
Gökhan Keser, özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi.
İzmir doğumlu şarkıcının çocukluk fotoğrafı sosyal medyada beğeni topladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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