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Bakışları Hiç Değişmemiş: Çocukluk Fotoğrafını Paylaşan Ünlü Şarkıcı Tatlılığıyla Kalpleri Eritti!

Bakışları Hiç Değişmemiş: Çocukluk Fotoğrafını Paylaşan Ünlü Şarkıcı Tatlılığıyla Kalpleri Eritti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 20:57
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Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Keser, geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla gündeme gelmişti. Çiğdem Batur'dan ayrılan sanatçı, yeni sevgilisiyle ilk karesini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu kez ise gündeme çocukluk fotoğrafıyla geldi. Sosyal medyada paylaşılan karede küçük Gökhan'ın hali, hayranlarının ilgisini çekti. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Gökhan Keser, şarkıları ve rolleriyle tanınan isimlerden biri.

Gökhan Keser, şarkıları ve rolleriyle tanınan isimlerden biri.

Gökhan Keser, kariyerine modellikle başladı. Oyunculukta ilk büyük çıkışını 2006-2009 arasında yayınlanan Selena dizisindeki Burak rolüyle yaptı. Daha sonra Sen Benimsin dizisinde ve Seviyorum Ama Arkadaşça, Yalancı Sevgilim gibi yapımlarda rol aldı.

Müzikte Sıla'ya vokalistlik yaptıktan sonra 2011'de Sıla ile düet yaptığı 'Hadi Ordan' ile dinleyiciyle buluştu. 2012'de kendi adını taşıyan albümünü çıkardı. 'Hiç Vaktim Yok', 'Bul Beni', 'Beni Özledin mi' ve 'Kimi Sevsem Açıldı Kısmeti' gibi şarkılarıyla tanındı. 2014'te katıldığı Survivor yarışmasını ikinci olarak tamamladı.

Gökhan Keser, özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi.

Gökhan Keser, özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi.

Keser'in en çok konuşulan ilişkisi oyuncu Çiğdem Batur'la yaşadığı aşk oldu. Çift 2024'ün mart ayında Kuruçeşme'de objektiflere yansıyarak ilişkilerini duyurmuştu. İkili aralık 2024'te yollarını ayırdı.

Ayrılığın ardından özel hayatını sessiz sedasız sürdüren şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yeni sevgilisiyle çekilmiş romantik bir kareyi paylaştı. Fotoğrafın altına 'Bazı hikayeler hiç beklemediğin anda başlar' notunu düştü.

İzmir doğumlu şarkıcının çocukluk fotoğrafı sosyal medyada beğeni topladı.

İzmir doğumlu şarkıcının çocukluk fotoğrafı sosyal medyada beğeni topladı.

9 Eylül 1987'de İzmir'de doğan Keser'in kökeni Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kale köyüne dayanıyor. Sanatçı 14 yaşında modelliğe başladı ve bu alanda yarışmalarda dereceler elde etti.

Sosyal medyada paylaşılan çocukluk karesi ise kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranları paylaşımın altına 'küçükken de çok karizmatikmiş' yorumları yaptı, bazıları ise bakışlarının yıllar içinde hiç değişmediğine dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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