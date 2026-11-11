Eşref Tek İçin Sete Dönen Çağatay Ulusoy'un Son Hali Dikkat Çekti
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Yaz aylarında Bodrum'da görüntülenen Çağatay Ulusoy'un tatil kareleri çok konuşulmuştu. Eşref Rüya'nın başrolü, bu kez son fotoğrafında verdiği kilolarla dikkat çekti. Bir yandan da Ulusoy'un yeniden Eşref Tek'i canlandıracağı dizinin çekimleri Kıbrıs'ta başladı.
Çağatay Ulusoy'un Bodrum tatilinden gelen kareler yazın çok konuşulmuştu.
Yazın aldığı kilolarla konuşulan Çağatay Ulusoy, bu kez verdiği kilolarla dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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