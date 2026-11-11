Eşref Tek İçin Sete Dönen Çağatay Ulusoy'un Son Hali Dikkat Çekti

Bodrum'da teknede görüntülendiği karelerin üzerinden birkaç ay geçti. Ulusoy'un son fotoğrafında ise oyuncunun yaz aylarına göre daha ince göründüğü dikkat çekti. Bodrum görüntüleriyle son kare yan yana gelince, oyuncunun değişimi yeniden gündeme geldi.

Yazın çekilen fotoğrafların ardından Ulusoy'un Eşref Rüya için kilo aldığı öne sürülmüştü. Oyuncunun kaç kilo verdiğine ya da bu değişimin yeni dizisiyle bağlantılı olup olmadığına dair doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.