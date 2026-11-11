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Eşref Tek İçin Sete Dönen Çağatay Ulusoy'un Son Hali Dikkat Çekti

Eşref Tek İçin Sete Dönen Çağatay Ulusoy'un Son Hali Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 20:16
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Yaz aylarında Bodrum'da görüntülenen Çağatay Ulusoy'un tatil kareleri çok konuşulmuştu. Eşref Rüya'nın başrolü, bu kez son fotoğrafında verdiği kilolarla dikkat çekti. Bir yandan da Ulusoy'un yeniden Eşref Tek'i canlandıracağı dizinin çekimleri Kıbrıs'ta başladı.

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Çağatay Ulusoy'un Bodrum tatilinden gelen kareler yazın çok konuşulmuştu.

Çağatay Ulusoy'un Bodrum tatilinden gelen kareler yazın çok konuşulmuştu.

Adını Feriha Koydum'un Emir'i olarak geniş kitlelerin tanıdığı Çağatay Ulusoy, ardından Medcezir'de Yaman, İçerde'de Sarp karakteriyle ekrana geldi. Son olarak Kanal D'nin Eşref Rüya dizisinde Eşref Tek'i canlandıran oyuncu, dizinin ardından yaz tatilini Bodrum'da geçirdi. Ağustos ayında Türkbükü'nde bir hayranıyla çekildiği fotoğraf gündem olurken, tekne tatilinden gelen görüntüler de oyuncunun fiziksel değişimini magazin gündemine taşıdı.

Yazın aldığı kilolarla konuşulan Çağatay Ulusoy, bu kez verdiği kilolarla dikkat çekti.

Yazın aldığı kilolarla konuşulan Çağatay Ulusoy, bu kez verdiği kilolarla dikkat çekti.

Bodrum'da teknede görüntülendiği karelerin üzerinden birkaç ay geçti. Ulusoy'un son fotoğrafında ise oyuncunun yaz aylarına göre daha ince göründüğü dikkat çekti. Bodrum görüntüleriyle son kare yan yana gelince, oyuncunun değişimi yeniden gündeme geldi.

Yazın çekilen fotoğrafların ardından Ulusoy'un Eşref Rüya için kilo aldığı öne sürülmüştü. Oyuncunun kaç kilo verdiğine ya da bu değişimin yeni dizisiyle bağlantılı olup olmadığına dair doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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