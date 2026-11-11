article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sevgilisiyle Görüntülenen Salih Uçan'ın İlişkisinde Yaş Farkı Dikkat Çekti

Sevgilisiyle Görüntülenen Salih Uçan'ın İlişkisinde Yaş Farkı Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 18:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Beşiktaş'tan Gençlerbirliği'ne transfer olan Salih Uçan, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. 32 yaşındaki futbolcu, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Alara Eriç'le Bebek'te görüntülendi. Sahilde yürüyüş yapıp kahve molası veren çiftin arasındaki 9 yaş farkı dikkat çekerken, Türkiye'yi uluslararası bir güzellik yarışmasında temsil eden Eriç'in kim olduğu da merak konusu oldu.

Kaynak: Habertürk

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Salih Uçan'ın milli maç arasında İstanbul'a gelmesiyle sevgilisiyle Bebek'te çekilen kareleri magazin gündemine taşındı.

Salih Uçan'ın milli maç arasında İstanbul'a gelmesiyle sevgilisiyle Bebek'te çekilen kareleri magazin gündemine taşındı.

Salih Uçan'ı futbol gündeminde son olarak transfer haberiyle konuşmuştuk. Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncusu, ağustos ayında Gençlerbirliği'ne imza attı. Yeni sezonu Ankara ekibinde geçiren Uçan, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada ise İstanbul'daydı. Futbolcunun Bebek'te çıktığı sahil yürüyüşünde yanında sevgilisi Alara Eriç vardı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre sahilde bir süre yürüyen ikili, ardından yakınlardaki bir mekana geçip kahve içti. Çıkışta basın mensuplarıyla karşılaşan Uçan'a futbolla ilgili sorular da yöneltildi. A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Sergen Yalçın'a başarı dileyen futbolcu, kadro tercihleriyle ilgili görüş belirtmedi. Kısa sohbetin ardından Uçan ve Eriç, kendilerini bekleyen araca binerek Bebek'ten ayrıldı.

Yaklaşık bir yıldır birlikte oldukları öğrenilen Salih Uçan ile Alara Eriç arasında 9 yaş fark var.

Yaklaşık bir yıldır birlikte oldukları öğrenilen Salih Uçan ile Alara Eriç arasında 9 yaş fark var.

Bebek'te çekilen karelerle birlikte ilişkinin ne zamandır sürdüğü de ortaya çıktı. Habertürk'ün aktardığına göre Salih Uçan ve Alara Eriç yaklaşık bir yıldır birlikte. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikilinin kahve molası magazin objektiflerine yansıyınca, çiftin yaşları da haberlerde öne çıkan ayrıntılardan biri oldu. Uçan 32, Eriç ise 23 yaşında.

Peki sahil yürüyüşünde futbolcuya eşlik eden Alara Eriç'i daha önce nerede görmüş olabiliriz? Eriç'in adı, Uçan'la yan yana çekilen fotoğraflarından önce Vietnam'da düzenlenen uluslararası bir güzellik yarışmasıyla duyulmuştu. Üstelik o yarışmaya gittiğinde oyunculuk ve şarkıcılık geçmişi de vardı.

Alara Eriç, güzellik yarışmasının yanı sıra oyunculuk ve müzik çalışmalarıyla da tanınıyor.

Alara Eriç, güzellik yarışmasının yanı sıra oyunculuk ve müzik çalışmalarıyla da tanınıyor.

Alara Eriç, 2025 yılında Vietnam'da düzenlenen Miss Charm yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Yarışma öncesinde yolculuğunu sosyal medya hesabından duyuran Eriç, havaalanında Türk bayrağıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı. 12 Aralık'ta düzenlenen organizasyona Türkiye temsilcisi olarak katılan Eriç, yarışmayı dereceye giremeden tamamladı.

Eriç'in kariyerinde televizyon dizileri de var. Oyuncu, Kızıl Elma: Bir Fetih ÖyküsüAlaca ve Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi gibi yapımlarda rol aldı. Kamera karşısındaki çalışmalarının yanı sıra müzikle de ilgilenen Eriç, şarkı söylüyor ve söz yazıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın