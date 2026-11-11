Sevgilisiyle Görüntülenen Salih Uçan'ın İlişkisinde Yaş Farkı Dikkat Çekti
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Beşiktaş'tan Gençlerbirliği'ne transfer olan Salih Uçan, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. 32 yaşındaki futbolcu, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Alara Eriç'le Bebek'te görüntülendi. Sahilde yürüyüş yapıp kahve molası veren çiftin arasındaki 9 yaş farkı dikkat çekerken, Türkiye'yi uluslararası bir güzellik yarışmasında temsil eden Eriç'in kim olduğu da merak konusu oldu.
Kaynak: Habertürk
Salih Uçan'ın milli maç arasında İstanbul'a gelmesiyle sevgilisiyle Bebek'te çekilen kareleri magazin gündemine taşındı.
Yaklaşık bir yıldır birlikte oldukları öğrenilen Salih Uçan ile Alara Eriç arasında 9 yaş fark var.
Alara Eriç, güzellik yarışmasının yanı sıra oyunculuk ve müzik çalışmalarıyla da tanınıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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