Sevgilisiyle Görüntülenen Salih Uçan'ın İlişkisinde Yaş Farkı Dikkat Çekti

Bebek'te çekilen karelerle birlikte ilişkinin ne zamandır sürdüğü de ortaya çıktı. Habertürk'ün aktardığına göre Salih Uçan ve Alara Eriç yaklaşık bir yıldır birlikte. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikilinin kahve molası magazin objektiflerine yansıyınca, çiftin yaşları da haberlerde öne çıkan ayrıntılardan biri oldu. Uçan 32, Eriç ise 23 yaşında.

Peki sahil yürüyüşünde futbolcuya eşlik eden Alara Eriç'i daha önce nerede görmüş olabiliriz? Eriç'in adı, Uçan'la yan yana çekilen fotoğraflarından önce Vietnam'da düzenlenen uluslararası bir güzellik yarışmasıyla duyulmuştu. Üstelik o yarışmaya gittiğinde oyunculuk ve şarkıcılık geçmişi de vardı.