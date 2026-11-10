Zeki Müren'in Büyük Aşkıyla Buluşmak İçin Kara Çarşafa Girmesinin Hikayesi

Zeki Müren'in sahnede ne giydiği, hangi şarkıyı söylediği, seyircisine nasıl seslendiği yıllarca konuşuldu. Özel hayatı da aynı ölçüde merak edildi. Sanat Güneşi bu konuda ketumdu ama yıllar sonra bir röportajında, 1962'de başlayıp 1970'e kadar süren bir aşktan söz etti. O sekiz yılı açık açık anlattı, sevdiği kişinin ismini ise kendine sakladı.

Radi Dikici'nin Zeki Müren kitabında bu hikaye, sanatçının sık sık gittiği Cihangir Sauna'da başlıyor. Dikici'nin anlatımına göre Pilot Üsteğmen Kürşat Bey, hayranı olduğu sanatçıyla tanışmayı istiyordu. Zeki Müren'i nerede bulabileceğini araştırmış, sonunda yolunu Cihangir'e düşürmüştü. Bir hayranın tanışma isteğiyle başlayan karşılaşmanın devamını ise Zeki Müren getirdi. Genç subayı evine yemeğe davet etti.

Dikici'nin aktardığına göre o yemek, sekiz yıl sürecek ilişkinin başlangıcı oldu. Birlikte geçirebildikleri zamanın önemli bir kısmı gecelere kaldı. Gece yarısı dışarı çıkıyor, hava nasıl olursa olsun bazen sabaha kadar dolaşıyorlardı. Gündüz herkesin tanıdığı Zeki Müren için sevdiği insanla baş başa kalmanın yolu, şehrin tenha saatlerini beklemekten geçiyordu.