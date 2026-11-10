Zeki Müren'in Büyük Aşkıyla Buluşmak İçin Kara Çarşafa Girmesinin Hikayesi
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Zeki Müren'in sekiz yıl süren bir aşkı vardı. Sanat Güneşi, yıllar sonra gazeteci Mete Akyol'a o aşkı anlatırken isim vermedi ama ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini bile hatırlıyordu. Radi Dikici'nin Zeki Müren kitabında anlattığına göre hikayenin diğer kahramanı Pilot Üsteğmen Kürşat Bey'di. İkilinin Cihangir'de başlayan hikayesi, bir süre sonra Bandırma'da tutulan bir eve ve Zeki Müren'in o eve kimseye görünmeden girebilmek için bulduğu sıra dışı çözüme uzandı.
Kürşat Bey, hayranı olduğu Zeki Müren'le tanışmak için Cihangir'e gitti.
Bandırma'da bir ev tutuldu, Zeki Müren buluşmalara kara çarşafla gitti.
Zeki Müren o sekiz yılı yıllar sonra “aşkın acısını tattım” diye anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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