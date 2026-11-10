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Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses'ten Olan Kızı Melek Zübeyde'nin Son Hali Ortaya Çıktı!

Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses'ten Olan Kızı Melek Zübeyde'nin Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 14:46
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı. Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızına yönelik sözleri ve paylaştığı kareler kısa sürede ilgi gördü.

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Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in yolları 1979'da "Kara Yazma" setinde kesişti.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in yolları 1979'da "Kara Yazma" setinde kesişti.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in yolları, 1979'da 'Kara Yazma' filminin setinde kesişti. Setteki yakınlaşma kısa sürede büyük bir aşka dönüştü ve çift aynı yıl dünyaevine girdi.

Evliliğin yaklaşık üç yıl sürdüğü, 1979 ile 1982 arasında devam ettiği aktarılıyor. Bazı kaynaklarda ise ilişkinin 1983 ya da 1984'e kadar sürdüğü ve çiftin resmi bir evlilik yapmadan ayrıldığı da belirtiliyor. Ayrılığın nedeni olarak farklı iddialar dile getirildi; Savaş yıllar sonra yaşadığı zor günlerden de söz etmişti.

Bu birliktelikten çiftin tek çocuğu Melek Zübeyde dünyaya geldi. Savaş, ardından 1987'de Yılmaz Zafer ile evlendi ve oğlu Savaş Zafer'i kucağına aldı. Savaş ile Tatlıses'in aradan geçen yıllarda aralarının iyi olduğu, zaman zaman kızları aracılığıyla bir araya geldikleri biliniyor.

Perihan Savaş, kızına duygu dolu sözlerle seslendi.

Perihan Savaş, kızına duygu dolu sözlerle seslendi.

Savaş, kızı için yazdığı mesajda ona 'ilk göz ağrım' diye seslendi. Melek Zübeyde'yi 'kolum kanadım' ve 'ailemizin en büyük şansı' olarak tanımlayan oyuncu, 'İyi ki varsın meleğim' diyerek yeni yaşında tüm içinden geçenlerin gerçek olmasını diledi.

Paylaşıma, genç kadının annesine benzerliğini konuşan takipçilerden de dikkat çeken yorumlar geldi. Bazıları ise Melek Zübeyde'nin gülüşü dışında babası Tatlıses'in aynısı olduğunu yazdı.

Melek Zübeyde Akkaş, gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Melek Zübeyde Akkaş, gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Melek Zübeyde Akkaş, annesi ve babasının aksine ekranlardan ve magazin gündeminden uzak bir hayat sürüyor. Üç çocuk annesi olan Akkaş'ın özel hayatı hakkında bilgiler sınırlı kalıyor.

Perihan Savaş ise sosyal medya hesabında zaman zaman özel hayatına dair paylaşımlar yapıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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