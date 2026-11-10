Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses'ten Olan Kızı Melek Zübeyde'nin Son Hali Ortaya Çıktı!

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in yolları, 1979'da 'Kara Yazma' filminin setinde kesişti. Setteki yakınlaşma kısa sürede büyük bir aşka dönüştü ve çift aynı yıl dünyaevine girdi.

Evliliğin yaklaşık üç yıl sürdüğü, 1979 ile 1982 arasında devam ettiği aktarılıyor. Bazı kaynaklarda ise ilişkinin 1983 ya da 1984'e kadar sürdüğü ve çiftin resmi bir evlilik yapmadan ayrıldığı da belirtiliyor. Ayrılığın nedeni olarak farklı iddialar dile getirildi; Savaş yıllar sonra yaşadığı zor günlerden de söz etmişti.

Bu birliktelikten çiftin tek çocuğu Melek Zübeyde dünyaya geldi. Savaş, ardından 1987'de Yılmaz Zafer ile evlendi ve oğlu Savaş Zafer'i kucağına aldı. Savaş ile Tatlıses'in aradan geçen yıllarda aralarının iyi olduğu, zaman zaman kızları aracılığıyla bir araya geldikleri biliniyor.