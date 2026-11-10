Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses'ten Olan Kızı Melek Zübeyde'nin Son Hali Ortaya Çıktı!
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı. Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızına yönelik sözleri ve paylaştığı kareler kısa sürede ilgi gördü.
Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in yolları 1979'da "Kara Yazma" setinde kesişti.
Perihan Savaş, kızına duygu dolu sözlerle seslendi.
Melek Zübeyde Akkaş, gözlerden uzak bir hayat sürüyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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