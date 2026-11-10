Setlere Dönmeye Hazırlanan Neslihan Atagül'den Kimsenin Beklemediği Sürpriz!

Yaprak Dökümü ile geniş kitlelerce tanınan Neslihan Atagül, kariyerinde Kara Sevda, Sefirin Kızı ve Gecenin Ucunda gibi dizilerde rol aldı. Oyuncunun hayatında ayrı bir yeri olan yapımlardan biri de Fatih Harbiye. Atagül, 2013'te başlayan dizide başrolü paylaştığı Kadir Doğulu ile sette tanıştı. İlişkilerini 2016'da evlilikle taçlandıran çift, Mart 2025'te oğulları Aziz'i kucaklarına aldı. Atagül, o günden bu yana oğluyla geçirdiği anlardan kareleri zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.

Doğumun ardından bir süre setlerden uzak kalan oyuncu, “Kaderin Cilvesi” adlı yeni projesiyle kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Katıldığı bir davette set hazırlıklarından söz eden Atagül, Aziz için de özel bir yer ayrıldığını söyledi. Hazırlıkların sırasını ise gülümseten bir cümleyle anlattı. “Önce onun yeri ayrıldı, sonra benim yerim oluşturuldu.” Böylece Atagül'ün ekranlara dönüşü konuşulurken yeni projenin setinden ilk dikkat çeken detaylardan biri Aziz'e ayrılan yer oldu.