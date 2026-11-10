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Setlere Dönmeye Hazırlanan Neslihan Atagül'den Kimsenin Beklemediği Sürpriz!

Setlere Dönmeye Hazırlanan Neslihan Atagül'den Kimsenin Beklemediği Sürpriz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 12:16
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Neslihan Atagül, oyunculuğun ardından bu kez yazarlığa adım attı. İlk çocuk kitabı “Bu Evde Bir Afet Var” ile okur karşısına çıkan Atagül, yeni evine alışmaya çalışan meraklı bir köpeği anlatıyor. Bir yandan da “Kaderin Cilvesi” ile setlere dönmeye hazırlanan oyuncu, oğlu Aziz için sette yapılan hazırlığı anlattı.

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Neslihan Atagül, oğlu Aziz'in doğumunun ardından setlere dönmeye hazırlanıyor.

Neslihan Atagül, oğlu Aziz'in doğumunun ardından setlere dönmeye hazırlanıyor.

Yaprak Dökümü ile geniş kitlelerce tanınan Neslihan Atagül, kariyerinde Kara Sevda, Sefirin Kızı ve Gecenin Ucunda gibi dizilerde rol aldı. Oyuncunun hayatında ayrı bir yeri olan yapımlardan biri de Fatih Harbiye. Atagül, 2013'te başlayan dizide başrolü paylaştığı Kadir Doğulu ile sette tanıştı. İlişkilerini 2016'da evlilikle taçlandıran çift, Mart 2025'te oğulları Aziz'i kucaklarına aldı. Atagül, o günden bu yana oğluyla geçirdiği anlardan kareleri zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor. 

Doğumun ardından bir süre setlerden uzak kalan oyuncu, “Kaderin Cilvesi” adlı yeni projesiyle kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Katıldığı bir davette set hazırlıklarından söz eden Atagül, Aziz için de özel bir yer ayrıldığını söyledi. Hazırlıkların sırasını ise gülümseten bir cümleyle anlattı. “Önce onun yeri ayrıldı, sonra benim yerim oluşturuldu.” Böylece Atagül'ün ekranlara dönüşü konuşulurken yeni projenin setinden ilk dikkat çeken detaylardan biri Aziz'e ayrılan yer oldu.

Atagül bu kez bir çocuk kitabıyla okur karşısına çıktı.

Atagül bu kez bir çocuk kitabıyla okur karşısına çıktı.

Bir yandan yeni dizisine hazırlanan Neslihan Atagül, bir yandan da ilk kitabını okurlarla buluşturdu. Elma Yayınevi etiketiyle çıkan “Bu Evde Bir Afet Var”ın adındaki Afet, meraklı ve biraz yaramaz bir köpek. Kitap, Afet'in yeni evini keşfetmesini ve ailesine alışmasını konu alıyor. Atagül'ün kaleme aldığı kitaba Merve Ergenoğlu'nun çizimleri eşlik ediyor. 

Kitabın adı da Afet'in eve gelişiyle değişen düzeni tek cümlede anlatıyor. Okur, yeni bir eve taşınmanın nasıl bir deneyim olduğunu bu kez evin en meraklı üyesinin gözünden görüyor. İlk kez bir kitabı yayımlanan Atagül ise bir fikrin zamanla elle tutulur bir kitaba dönüşmesinin kendisi için özel bir duygu olduğunu anlattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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