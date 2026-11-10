Setlere Dönmeye Hazırlanan Neslihan Atagül'den Kimsenin Beklemediği Sürpriz!
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Neslihan Atagül, oyunculuğun ardından bu kez yazarlığa adım attı. İlk çocuk kitabı “Bu Evde Bir Afet Var” ile okur karşısına çıkan Atagül, yeni evine alışmaya çalışan meraklı bir köpeği anlatıyor. Bir yandan da “Kaderin Cilvesi” ile setlere dönmeye hazırlanan oyuncu, oğlu Aziz için sette yapılan hazırlığı anlattı.
Neslihan Atagül, oğlu Aziz'in doğumunun ardından setlere dönmeye hazırlanıyor.
Atagül bu kez bir çocuk kitabıyla okur karşısına çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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