İbrahim Tatlıses'in Eski Eşi Ayşegül Yıldız'ın Adım Attığı Sektör Şaşırttı!
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, uzun süredir hayalini kurduğu işe ortaklıkla adım attı. İç mimar olan Yıldız, bu kez organizasyon sektöründe kendini göstermeye hazırlanıyor. Gazetecilerle bir araya gelen Yıldız, yeni işini ve Tatlıses ile bugünkü ilişkisini anlattı.
Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses ile 2011'de evlenip 2013'te yollarını ayırdı.
Ayşegül Yıldız, bir kadın arkadaşıyla ortaklık kurarak organizasyon sektörüne girdi.
Ayşegül Yıldız: "Karı koca ilişkisi bitiyor, yoldaş oluyorsun."
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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