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İbrahim Tatlıses'in Eski Eşi Ayşegül Yıldız'ın Adım Attığı Sektör Şaşırttı!

İbrahim Tatlıses'in Eski Eşi Ayşegül Yıldız'ın Adım Attığı Sektör Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 11:16
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, uzun süredir hayalini kurduğu işe ortaklıkla adım attı. İç mimar olan Yıldız, bu kez organizasyon sektöründe kendini göstermeye hazırlanıyor. Gazetecilerle bir araya gelen Yıldız, yeni işini ve Tatlıses ile bugünkü ilişkisini anlattı.

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Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses ile 2011'de evlenip 2013'te yollarını ayırdı.

Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses ile 2011'de evlenip 2013'te yollarını ayırdı.

Ayşegül Yıldız, adını İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilikle duyurdu. Çift 2011 yılında evlendi, 2013'te yollarını ayırdı. Evlilikten Elif Ada adında bir kızları dünyaya geldi. Boşanmanın ardından kendi hayatını kuran Yıldız, bir süredir meslek hayatıyla da gündemde.

Ayşegül Yıldız, bir kadın arkadaşıyla ortaklık kurarak organizasyon sektörüne girdi.

Ayşegül Yıldız, bir kadın arkadaşıyla ortaklık kurarak organizasyon sektörüne girdi.

İç mimar olan Ayşegül Yıldız, uzun zamandır hayalini kurduğu işe bir kadın arkadaşıyla ortak olarak adım attı. Gazetecilerle bir araya gelen Yıldız, 'Organizasyon işine girdik. Bir kadın arkadaşımla ortak olduk.' dedi. Fatih Terim'in sözlerine gönderme yapan Yıldız, 'Yeni gelmedik, geri geldik' diyerek yeni işine dair heyecanını da paylaştı.

Yıldız şunları söyledi: 'Uzun zamandır hayalini kurduğum işti. Çok hayalini kurdum, çok inandığım bir işti. Bildiğiniz gibi ben iç mimarım. Bir işe girdiğim zaman kimsenin desteğini beklemem. Benim kendimi ikna etmiş olmam yeterlidir.'

Yeni işin adına, mekânına ya da açılış tarihine ilişkin bir ayrıntı paylaşılmadı.

Ayşegül Yıldız: "Karı koca ilişkisi bitiyor, yoldaş oluyorsun."

Ayşegül Yıldız: "Karı koca ilişkisi bitiyor, yoldaş oluyorsun."

Yıldız, İbrahim Tatlıses'in de bu işe inandığını söyledi: 'İbrahim Bey güzel bir iş yapacağıma inanıyor. Geçmişte yaşadığımız evlilik haricinde artık yıllardır birbirini tanıyan ve ortak bir çocuğu olan çok iyi dostuz. O karı koca ilişkisi bir süre sonra bitiyor, birbirine yoldaş oluyorsun.'

Yıldız ayrıca Tatlıses'in çocukları için elinden gelenin en iyisini yapan bir baba olduğunu söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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