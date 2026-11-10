İbrahim Tatlıses'in Eski Eşi Ayşegül Yıldız'ın Adım Attığı Sektör Şaşırttı!

İç mimar olan Ayşegül Yıldız, uzun zamandır hayalini kurduğu işe bir kadın arkadaşıyla ortak olarak adım attı. Gazetecilerle bir araya gelen Yıldız, 'Organizasyon işine girdik. Bir kadın arkadaşımla ortak olduk.' dedi. Fatih Terim'in sözlerine gönderme yapan Yıldız, 'Yeni gelmedik, geri geldik' diyerek yeni işine dair heyecanını da paylaştı.

Yıldız şunları söyledi: 'Uzun zamandır hayalini kurduğum işti. Çok hayalini kurdum, çok inandığım bir işti. Bildiğiniz gibi ben iç mimarım. Bir işe girdiğim zaman kimsenin desteğini beklemem. Benim kendimi ikna etmiş olmam yeterlidir.'

Yeni işin adına, mekânına ya da açılış tarihine ilişkin bir ayrıntı paylaşılmadı.