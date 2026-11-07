Yüz Germe Haberleriyle Konuşulmuştu: Ebru Gündeş'in Son Halinde Bu Kez Zayıflığı Dikkat Çekti
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Ebru Gündeş, son dönemde yüzündeki değişimle sık sık magazin gündemine geliyordu. Daha önce yarım yüz germe operasyonu geçirdiği yönündeki haberlerle konuşulan şarkıcının yeni bir karesi paylaşıldı. Sade bir kombinle objektif karşısına geçen Gündeş'in bu kez daha ince görünümü dikkat çekti.
Ebru Gündeş, son dönemde sahnelerinin yanı sıra imajındaki değişimle de konuşuluyor.
Sahne kostümlerinden uzak, sade bir kombinle görüntülenen Ebru Gündeş'in son hali dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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