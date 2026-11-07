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Yüz Germe Haberleriyle Konuşulmuştu: Ebru Gündeş'in Son Halinde Bu Kez Zayıflığı Dikkat Çekti

Yüz Germe Haberleriyle Konuşulmuştu: Ebru Gündeş'in Son Halinde Bu Kez Zayıflığı Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.11.2026 - 16:01
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Ebru Gündeş, son dönemde yüzündeki değişimle sık sık magazin gündemine geliyordu. Daha önce yarım yüz germe operasyonu geçirdiği yönündeki haberlerle konuşulan şarkıcının yeni bir karesi paylaşıldı. Sade bir kombinle objektif karşısına geçen Gündeş'in bu kez daha ince görünümü dikkat çekti.

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Ebru Gündeş, son dönemde sahnelerinin yanı sıra imajındaki değişimle de konuşuluyor.

Ebru Gündeş, son dönemde sahnelerinin yanı sıra imajındaki değişimle de konuşuluyor.

'Demir Attım Yalnızlığa'dan 'Araftayım'a uzanan şarkılarıyla yıllardır dinlediğimiz Ebru Gündeş, son dönemde kliplerinden ve sahne dışından gelen karelerle de gündeme geliyor. Özellikle yüz hatlarındaki değişim, takipçilerinin eski ve yeni fotoğraflarını yan yana getirmesine neden olmuştu.

Gündeş'in yarım yüz germe operasyonu geçirdiği yönündeki haberler daha önce magazin basınına yansımıştı. O dönem yüz hatlarındaki değişim öne çıkarken, bu kez sosyal medyada paylaşılan yeni fotoğrafında daha ince görünümü dikkat çekti.

Sahne kostümlerinden uzak, sade bir kombinle görüntülenen Ebru Gündeş'in son hali dikkat çekti.

Sahne kostümlerinden uzak, sade bir kombinle görüntülenen Ebru Gündeş'in son hali dikkat çekti.

Paylaşımda özellikle Gündeş'in zayıf görünümüne dikkat çekildi. Fotoğrafa ilişkin yorumlar, şarkıcının önceki kareleriyle yapılan karşılaştırmalara ortaya çıktı. Yeni imajıyla bir süredir konuşulan Gündeş'in bu karesinde öne çıkan ayrıntı da daha ince görünümü oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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