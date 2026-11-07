Yüz Germe Haberleriyle Konuşulmuştu: Ebru Gündeş'in Son Halinde Bu Kez Zayıflığı Dikkat Çekti

'Demir Attım Yalnızlığa'dan 'Araftayım'a uzanan şarkılarıyla yıllardır dinlediğimiz Ebru Gündeş, son dönemde kliplerinden ve sahne dışından gelen karelerle de gündeme geliyor. Özellikle yüz hatlarındaki değişim, takipçilerinin eski ve yeni fotoğraflarını yan yana getirmesine neden olmuştu.

Gündeş'in yarım yüz germe operasyonu geçirdiği yönündeki haberler daha önce magazin basınına yansımıştı. O dönem yüz hatlarındaki değişim öne çıkarken, bu kez sosyal medyada paylaşılan yeni fotoğrafında daha ince görünümü dikkat çekti.