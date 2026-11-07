Eda Ece Hastaneye Kaldırılan Babasının Yanına Koştu: Hastaneden İlk Fotoğraf Geldi

Eda Ece'yi geniş kitlelere tanıtan yapımlardan biri Pis Yedili oldu. Gençlik dizisinde Günçiçek karakterini canlandıran oyuncu, daha sonra İlişki Durumu: Karışık gibi yapımlarla ekran yolculuğunu sürdürdü. Kariyerinde en çok konuşulan rollerden biri ise Yasak Elma'daki Yıldız oldu.

Yıldız'ın başına gelenlerden sıyrılmak için bulduğu yollar ve en gergin anlarda bile güldüren replikleri, dizinin en çok paylaşılan sahneleri arasına girdi. Ece, Yasak Elma'nın ardından Tuzlu Kahve ile yeniden izleyici karşısına çıktı. Bu kez oyuncunun gündeme gelmesine neden olan haber ise ailesinden geldi.