Eda Ece Hastaneye Kaldırılan Babasının Yanına Koştu: Hastaneden İlk Fotoğraf Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin babası, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Haberi alır almaz babasının yanına giden oyuncudan hastanede çekilen ilk fotoğraf geldi. Ece, babasının elini tuttuğu kareyi “Babam” notuyla paylaştı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Pis Yedili'nin Günçiçek'i, Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, yıllar içinde farklı rolleriyle izleyicinin hafızasında yer etti.
Babasının hastaneye kaldırıldığını öğrenen Eda Ece, soluğu yanında aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın