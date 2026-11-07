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Eda Ece Hastaneye Kaldırılan Babasının Yanına Koştu: Hastaneden İlk Fotoğraf Geldi

Eda Ece Hastaneye Kaldırılan Babasının Yanına Koştu: Hastaneden İlk Fotoğraf Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.11.2026 - 15:07 Son Güncelleme: 07.11.2026 - 15:08
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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin babası, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Haberi alır almaz babasının yanına giden oyuncudan hastanede çekilen ilk fotoğraf geldi. Ece, babasının elini tuttuğu kareyi “Babam” notuyla paylaştı.

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Pis Yedili'nin Günçiçek'i, Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, yıllar içinde farklı rolleriyle izleyicinin hafızasında yer etti.

Pis Yedili'nin Günçiçek'i, Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, yıllar içinde farklı rolleriyle izleyicinin hafızasında yer etti.

Eda Ece'yi geniş kitlelere tanıtan yapımlardan biri Pis Yedili oldu. Gençlik dizisinde Günçiçek karakterini canlandıran oyuncu, daha sonra İlişki Durumu: Karışık gibi yapımlarla ekran yolculuğunu sürdürdü. Kariyerinde en çok konuşulan rollerden biri ise Yasak Elma'daki Yıldız oldu.

Yıldız'ın başına gelenlerden sıyrılmak için bulduğu yollar ve en gergin anlarda bile güldüren replikleri, dizinin en çok paylaşılan sahneleri arasına girdi. Ece, Yasak Elma'nın ardından Tuzlu Kahve ile yeniden izleyici karşısına çıktı. Bu kez oyuncunun gündeme gelmesine neden olan haber ise ailesinden geldi.

Babasının hastaneye kaldırıldığını öğrenen Eda Ece, soluğu yanında aldı.

Babasının hastaneye kaldırıldığını öğrenen Eda Ece, soluğu yanında aldı.

Eda Ece'nin babasının, aniden rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Babasının yanına giden oyuncu, hastane odasında onun elini tuttuğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ece, hastaneden paylaştığı ilk kareye yalnızca “Babam” yazıp bir kalp emojisi ekledi. Oyuncu paylaşımında babasının rahatsızlığına ilişkin bir ayrıntı vermedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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