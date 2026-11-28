Kurul, Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin Tera Yatırım Menkul Değerler (TERA) payında kendi nam ve hesabına gerçekleştirdiği işlemlerle sınırlı olmak üzere borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapmasını yasakladı.

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PEKGY) pay piyasasında ise Tera Portföy Yönetimi AŞ ile Tera Yatırım Bankası AŞ'ye kendi nam ve hesaplarına yaptıkları işlemlerle sınırlı olarak aynı süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. Tera Yatırım Holding AŞ hakkında da PEKGY pay piyasasındaki işlemler kapsamında işlem yasağı kararı alındı.