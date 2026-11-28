SPK'nın Yeni Bülteninde Tera Şirketleri ve Onlarca Kişi İçin Ağır Kararlar Var
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Sermaye Piyasası Kurulu, 27 Kasım 2026 tarihli ve 2026/86 sayılı bültenini yayımladı. Bültende Tera Yatırım Menkul Değerler ile Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı paylarında yapılan işlemlere yönelik yaptırımlar yer aldı. Kurul aynı bültende suç duyuruları, idari para cezaları ve yeni bir faaliyet izni için de kararını açıkladı.
Tera Portföy'e 2 yıl işlem yasağı geldi.
Beş pay piyasası için suç duyurusu kararı çıktı.
DCT Trading dosyasında milyonluk cezalar kesildi.
Paribu Yatırım'ın faaliyet talebi onaylandı.
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