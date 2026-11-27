İstanbul'da 29 Kasım ile 2 Aralık 2026 tarihleri arasında beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

29 Kasım Pazar: 9°C / 10°C

30 Kasım Pazartesi: 4°C / 6°C

1 Aralık Salı: 3°C / 6°C

2 Aralık Çarşamba: 3°C / 5°C

Pazar'dan Pazartesi'ye geçerken hem gece hem gündüz değerleri belirgin biçimde iniyor, Salı ve Çarşamba günleri ise sıcaklık 3-6 derece bandında kalıyor.

Açıklamada soğuk havanın yanında rüzgâra da dikkat çekildi. İstanbul'da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgârın, yer yer ise fırtınanın etkili olması bekleniyor. Rüzgârın hızının saatte 40 ile 60 kilometre arasında değişeceği, bazı bölgelerde 70 kilometreye kadar çıkabileceği ifade edildi.