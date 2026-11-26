Karşılaşmanın 21. dakikasında bu kez saha içinde tansiyon yükseldi. Beşiktaşlı futbolcu Salih Özcan, taca çıkan topu almak üzere Hapoel Beer-Sheva yedek kulübesine yöneldiği sırada rakip takımın teknik direktörüyle tartışmaya girdi. Kısa sürede büyüyen gerginliğe iki takımın futbolcuları ve teknik heyetleri de dahil oldu.

Hakemin araya girmesiyle saha içindeki olaylar yatışırken, 26. dakikada tribünlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle oyun yeniden durdu.