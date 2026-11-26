Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva Maçında Neler Yaşandı? Dakika Dakika Büyüyen Krizde Neler Oldu?
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Beşiktaş, İsrail takımı Hapoel Beer Sheva ile oynadığı maç tam bir krize dönüştü. Batum'da oynanan maçta Gürcistan polisinin tutumu ve yaşananlar tüm ülkeyi kenetleyen bir hadiseye dönüştü.
Beşiktaş taraftarına yapılanlar, Beşiktaşlı futbolcuların taraftarları korumak için dahil olduğu olaylar uzun süre hafızalardan silinmeyecek.
Peki Batum'da neler yaşandı? Krize dair tüm detaylar haberimizde.
Maç neden Gürcistan'da oynanıyor?
İlk kıvılcım ne oldu?
İlk saldırı anı TRT Spor kameralarına da yansıdı.
Sahada da gerginlik yaşandı.
Gürcistan polisinin ısrarla almak istediği pankart gün boyu taraftarlaydı.
Gürcü polisi tribünlere saldırdı.
Beşiktaş taraftarı panakrtı vermedi, alt tribünde açtı
Saha dışında da saldırı vardı.
Taraftarın bayıldığı an da taraftarların çektiği görüntülere yansıdı.
Tüm ülke tek yürek oldu.
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