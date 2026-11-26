Ümit Özat ve Nihat Doğan Sosyal Medyada Birbirine Girdi: “Senin Gibi Milletin Ç***** Yemiyorum"
Şarkıcı Nihat Doğan, katıldığı bir Youtube programında oynadığı “Senden daha iyisi gelene kadar sessiz kal” oyununda Özcan Deniz, Serkan Kaya, Mahsun Kırmızıgül gibi isimlere sessiz kalınca futbol yorumcusu Ümit Özat sosyal medyadan videoyu ti’ye aldı. “Birisi Cahide’de çıkıyor diğeri Günay’da, birisi 5 milyon satmış diğeri 10 milyon kaset satmış sen Bağcılar Düğün Salonu’nda bile çıkmıyorsun” yorumu yapan Ümit Özat’a Nihat Doğan’dan “Senin gibi 3 kuruş için tiktok’larda maymunluk yapmıyor, sinyal yapıp milletin ç***** yemiyorum” cevabı geldi. Ümit Özat ise son olarak “Özgecan Aslan katledildiğinde kadınların etek boyunu tartışmaya açan, eski sevgilisinin eteklerini kesmekle övünen adam değil misin sen? Milletin namusuna, ahlakına, yaşam biçimine karışırken kendi geçmişine gelince niye üç maymunu oynuyorsun?” dedi.
İşte Ümit Özat ve Nihat Doğan arasında yaşananlar:
Nihat Doğan, katıldığı bir Youtube programında ‘Senden daha iyisi gelene kadar sessiz kal’ oyununu oynadı.
Ümit Özat, Nihat Doğan'ın oynadığı oyundaki tercihleri hakkında hesabından paylaşım yaptı.
Özat'ın bu sözüne Nihat Doğan'dan sert cevap geldi.
Bu açıklamaya Ümit Özat'tan da cevap gecikmedi. Özat açıklamasında Nihat Doğan'ın Özgecan Aslan'ın arkasından yaptığı açıklamayı hatırlattı.
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