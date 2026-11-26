'Nihat Kardeşim, Bağcılar’da düğün salonunda şarkı söylemek şerefsizlik değil, emekçilere tepeden bakmak şerefsizliktir.

Özgecan Aslan katledildiğinde kadınların etek boyunu tartışmaya açan, eski sevgilisinin eteklerini kesmekle övünen adam değil misin sen?

Milletin namusuna, ahlakına, yaşam biçimine karışırken kendi geçmişine gelince niye üç maymunu oynuyorsun?

İnsan ahlak bekçiliğine soyunmadan önce kendi arşivine bir bakar. Bu ne perhiz, bu ne boktan bir lahana turşusu?

Senin düğün salonunda sahne almanla ilgili hiçbir problemim yok. Ama kendini ahlaki bir otorite zannetmen, kariyerinin açık ara en komik performansı.

Hadi başka kapıya Nihat. Ahlak satıyorsun da dükkânda numunelik mal yok.'