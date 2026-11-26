Kraliyet Ailesini Tedirgin Eden Hırsızlık Girişiminde Yeni Gelişme!
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İngiliz Kraliyet Ailesi, geçtiğimiz günlerde Prens William ve Kate Middleton'ın kır evine yönelik hırsızlık girişimiyle gündeme gelmişti. Kraliçe II. Elizabeth'in çifte düğün hediyesi olarak verdiği Anmer Hall adlı konutta yaşanan olayın ardından gözaltına alınan iki şüpheli hakkında dava açıldığı bildirildi.
Kaynak: Reuters
Prens William ve Kate Middleton'ın kır evi hırsızlık girişiminin hedefi olmuştu.
Kraliçe II. Elizabeth'in düğün hediyesiydi!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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