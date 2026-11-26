Hande Erçel 33. Yaşını Kutladı! Parmağındaki Yüzüğün 2 Milyon TL Değerinde Olduğu İddia Edildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Gerek özel hayatı gerekse lüks giyim tarzıyla sık sık magazin gündemine gelen Hande Erçel, 33. yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Doğum günü partisinden renkli kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun bu kez parmağındaki yüzük dikkat çekti. Erçel'in taktığı yüzüğün yaklaşık 2 milyon TL değerinde olduğu iddia edildi.
Kaynak: Sabah
Ünlü oyuncu Hande Erçel 33. yaşını kutladı!
Hande Erçel'in yüzüğünün fiyatı gündem oldu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın