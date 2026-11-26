Dünyaca ünlü bir İtalyan mücevher markasının global marka elçisi olan Hande Erçel'in doğum günü kutlamasında taktığı yüzüğün de söz konusu markanın tasarımlarından biri olduğu tahmin ediliyor.

Sabah'ın haberine göre ünlü oyuncunun parmağındaki yüzüğün yaklaşık 2 milyon TL değerinde olduğu iddia edildi.

Lüks markalardan yaptığı tercihlerle sık sık adından söz ettiren Erçel, bu kez doğum günü paylaşımındaki mücevheriyle magazin gündemine geldi.