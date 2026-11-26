Hazar Ergüçlü Özel Hayatı Hakkında Konuştu: "19 Senedir Psikolojik Yardım Alıyorum"
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İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Dilber karakteriyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, bu kez samimi açıklamalarıyla gündeme geldi. Yeni filmi Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri hakkında verdiği röportajda oyunculuk mesleğinin bilinmeyen zorluklarına değinen Ergüçlü, 19 yıldır psikolojik destek aldığını açıkladı.
KAYNAK: T24
Hazar Ergüçlü, oyunculuk mesleğinin kamera arkasındaki zorluklarını anlattı.
"Oyunculuk kısmı kolay maalesef."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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