27 Yıllık Evliliğinin Ardından Yeniden Aşık Olmuştu! Arzum Onan'ın İlişkisinde Ayrılık İddiası
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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra gönlünü iş insanı Orkan Özkan'a kaptıran Arzum Onan'dan ayrılık haberi geldi. İki yılı aşkın süredir kıtalar arası aşk yaşayan çiftin yollarını ayırdığı iddia edildi. Ayrılık kararının arkasında ise Özkan'ın taşınma teklifinin olduğu öne sürüldü.
KAYNAK: Bülent Cankurt/ Sabah
Arzum Onan, 2023 yılında Mehmet Aslantuğ ile yollarını ayırmıştı.
Kıtalar arası aşkları iki yılı aşkın süredir devam ediyordu.
Ayrılık kararının arkasından taşınma teklifi çıktı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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