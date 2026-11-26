Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonlarında DJ Burak Yeter Gözaltına Alındı
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Ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonlarında Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk gibi isimler gözaltına alınmıştı. Savcılık işlemleri tamamlanan isimlerle ilgili bilgiler gelirken yeni bir gözaltı haberi daha geldi.
DJ Burak Yeter'in de bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi.
Başsavcılık resmi duyuru ile operasyonu açıkladı.
Bir gözaltı daha geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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