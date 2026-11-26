Gamze Erçel Bebeğinin Ultrason Görüntülerini Paylaştı! Kimi Babasına Kimi Ablası Mavi'ye Benzetti
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İkinci kez anne olmak için gün sayan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, hamilelik sürecine ilişkin yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Karnı burnunda pozlarıyla dikkat çeken Erçel, bebeğinin ultrason görüntüsünü de yayınladı. Henüz dünyaya gelmeyen minik bebeğin kime benzediği ise takipçileri arasında tatlı bir tartışma başlattı.
Caner Yıldırım ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Mavi adında bir kızı olan Gamze Erçel, şimdilerde ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor.
Daha doğmadan kime benzediği konuşulmaya başlandı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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