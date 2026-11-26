Dünya turnesi kapsamında 24 Kasım'da Moskova'daki Live Arena'da sahne alan BLOK3, 11 bin kişilik salonu doldurdu. Rap sanatçısı bu performansıyla Moskova'da bir Türk sanatçının verdiği en büyük konserlerden birine de imza attı. BLOK3 nisan ayında da Rusya'nın başkentinde hayranlarıyla buluşmuş, yaklaşık 4 bin biletin satıldığı o konser kapalı gişe gerçekleşmişti.