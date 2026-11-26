BLOK3'ün 11 Bin Kişilik Moskova Konserinde Kar Altında Çekilen Görüntüler Sosyal Medyaya Yayıldı
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Rap müziğin sevilen isimlerinden BLOK3 dünya turnesinde rotasını Rusya'nın başkentine çevirdi. Sanatçının Moskova'da sahneye çıktığı akşam hava koşulları hayli zorluydu. Konserden yansıyan kareler de kısa sürede sosyal medyada dolaşmaya başladı.
BLOK3 11 bin kişilik arenayı doldurdu.
Hayranları kar altında şarkı söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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