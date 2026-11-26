Koepcke barınakta uyuyakaldı ve ertesi sabah geri dönen Perulu orman işçileri onu buldu. Anne ve babasından öğrendiği İspanyolca sayesinde kim olduğunu ve başına geleni anlatabildi. İşçiler onu kanoyla bir köye götürdü, oradan da hava yoluyla hastaneye kaldırılan genç kız babasına kavuştu.

İyileştikten sonra arama ekiplerine kaza yerini bulmada yardım etti ve annesinin de aralarında bulunduğu kurbanlara ulaşıldı. Ardından ailesinin memleketi Almanya'ya dönerek eğitimine devam etti, 1989'da bilim insanı Erich Diller ile evlendi. Daha sonra Panguana araştırma istasyonunun yöneticisi oldu.

Koepcke, 2011'de yaşadıklarını 'When I Fell From the Sky' adlı anı kitabında anlattı. 1998'de Alman yönetmen Werner Herzog ile kaza yerine giderek 'Wings of Hope' belgeseline konu oldu. Herzog, 'Aguirre, Tanrı'nın Gazabı' filmi için mekan ararken aynı uçakla yolculuk edecekti ama planı son anda değişmişti.