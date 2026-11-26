Uçağı Havada Parçalanınca Amazon Ormanına Düşen 17 Yaşındaki Kız
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Juliane Koepcke, 24 Aralık 1971'de annesiyle bindiği yolcu uçağı Peru semalarında fırtınaya yakalandığında 17 yaşındaydı. Yıldırım çarpan uçak havada parçalandı ve genç kız koltuğuna bağlı halde yaklaşık 3 bin metre yükseklikten Amazon ormanına düştü. Uçaktaki 92 kişiden sağ kalan tek kişi oydu. Yaralı halde ormanda 11 gün yürüyen Koepcke'yi sonunda bölgedeki orman işçileri buldu.
Lima'dan kalkan uçak yıldırım çarpınca havada parçalandı
Yaralı genç kız 11 gün boyunca ormanda tek başına yürüdü
Orman işçileri onu buldu, yıllar sonra ailesinin kurduğu istasyonu yönetti
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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