Çarpışma anında yolcuyu koruyan en önemli unsur koltuğun kendisi. Koltuğun kilitli konumu dik pozisyon olduğu için, arkaya yaslanmış bir koltuk tasarlandığı gibi çalışmayabiliyor. Yatık koltuğun ileri geri savrulması hem oturan kişiyi hem de arkasındaki yolcuyu tehlikeye atıyor.

Uçak koltukları, yerçekiminin 16 katı kuvvetindeki darbelere dayanacak biçimde üretiliyor. Benzer güvenlik standartları sayesinde kazalardan sağ çıkmak eskisine kıyasla çok daha mümkün hale geldi.

Kaza sırasında yolcuyla yer arasında duran tek dolgulu nesne de koltuk. Dolayısıyla koltuğun en sağlam konumunda durması isteniyor.

Koltuk kilitli değilse yolcunun çarpışmaya karşı korunma duruşunu doğru biçimde alması da zorlaşıyor. Havacılık otoritesi FAA, bu duruşun çarpışma anında dik oturmaya kıyasla üç kat daha güvenli olduğunu söylüyor.