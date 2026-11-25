Uçakta Kalkış ve İnişte Koltuk Neden Dik Pozisyonda Olmalı?
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Uçak kalkışa ya da inişe hazırlanırken görevliler uyuyan yolcuları bile uyandırıp koltuklarını dikleştirmelerini istiyor. Kuralın arkasında keyfi bir alışkanlık değil, doğrudan güvenlik yönetmelikleri var. Dik konum, koltuğun kilitli durduğu ve en dayanıklı olduğu pozisyon. Üstelik fark yalnızca çarpışma anında değil, acil tahliye sırasında da ortaya çıkıyor.
Koltuk dik durduğunda kilitli ve en dayanıklı konumunda olur.
Dik koltuklar acil tahliyeyi kolaylaştırıyor.
Dik koltuklar pencerelerin görünür kalmasını da sağlıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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