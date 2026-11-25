Kitabın adı “The Private Diary of Pope Francis”. Fernández, önsözde bir öğleden sonra Casa Santa Marta'da eski bir ajanda gördüğünü, Papa'nın ise bunun üzerine “Bunu siz bakarsınız” anlamına gelen bir cümle kurduğunu anlattı.

Notlar 20 Aralık 1992'de, Francis'in Buenos Aires yardımcı piskoposu olmasından altı ay sonra başlıyor ve 18 Ağustos 2024'te, ölümünden bir yıldan kısa süre önce bitiyor. Fernández'e göre en hassas bölümler, kendisinin de çözemediği sembollerle şifreli yazılmış. Derlemesi bir yılını alan kardinal, kitaba yalnızca okura bir fayda sağlayabilecek paragrafları aldığını belirtti.

Francis'in ölümünün ardından Papa 14. Leo'dan erişim isteyen Fernández, o güne kadar kilitli duran defterlere ulaştı. Leo yayımı onayladı; ancak yaşayan kişiler hakkında “kafa karıştırıcı şeyler” içeren cümlelerin çıkarılmasını istedi.