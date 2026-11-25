Papa Francis'in Özel Günlüğü Yayımlandı: “Şeytanı 3 Kez Gördüm, Cehennemin Kapısını Gördüm”
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Papa Francis'in ölümünden yaklaşık 19 ay sonra yayımlanan özel günlüğü, Vatikan'ın en sessiz odalarından birini aralıyor. Kardinal Víctor Manuel Fernández'in derleyip yorumladığı “The Private Diary of Pope Francis”, Papa'nın hayatı boyunca şeytanı üç kez gördüğünü, 2018'de “cehennemin girişine” baktığını ve 2021'den itibaren iki yıl süren manevi bir bunalım yaşadığını kendi el yazısıyla anlattığı satırları gün yüzüne çıkardı. Kitap 24 Kasım'da beş dilde ve 94 ülkede raflara çıktı.
[Kaynak: BBC, Vatican News, America Magazine]
Günlük, Papa'nın Casa Santa Marta'daki ikametinde duran eski bir ajandadan çıktı.
Buenos Aires başpiskoposuyken önce arabadan, sonra bir ayin sırasında şeytanla göz göze geldiğini yazdı.
Üçüncü karşılaşmada şeytanın sesini de duydu: “Zafer kazanmış, her şeye sahip olmuş gibiydi.”
7 Haziran 2018 tarihli not en çok konuşulan satır oldu: “Dün gece cehennemin girişini gördüm.”
Günlük, 2021'de başlayıp iki yıl süren manevi bir bunalımı da anlatıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın