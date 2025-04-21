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Vatikan Açıkladı: Katolik Kilisesi'nin Lideri Papa Francis Hayatını Kaybetti

Vatikan Açıkladı: Katolik Kilisesi'nin Lideri Papa Francis Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.04.2025 - 10:58 Son Güncelleme: 21.04.2025 - 11:27

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bir süredir devam eden rahatsızlıkların ardından hayatını kaybetti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bir süredir devam eden rahatsızlıkların ardından hayatını kaybetti.

Vatikan tarafından yayınlanan video açıklamada, Roma Katolik Kilisesi'nin ilk Latin Amerikalı lideri olan Papa Francis'in ölümü doğrulandı. Papa, bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybetti.

88 yaşındaki Papa Francis, 12 yıllık papalık döneminde çeşitli rahatsızlıklar geçirmişti.

Katolik lider, ölümünden sadece bir gün önce Vatikan’a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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