Merve Dinçkol Şerifoğlu 4 Aylık Kızıyla Birlikte TEM Otoyolu'nda Trafik Kazası Geçirdi
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Otomobile arkadan kamyon çarptı.
Feyyaz Şerifoğlu Rize'den döndü.
Kızları Defne Yaz 4 aylık.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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