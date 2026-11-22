Çift, kızlarına Defne Yaz ismini vermişti. Merve Dinçkol, doğumun ardından kızının minik elini tuttuğu kareyi sosyal medya hesabından paylaşmış ve paylaşımına 'Hoş geldin kızım, hoş geldin Defne Yaz'ım' notunu düşmüştü. Hastane çıkışında basın mensuplarına kızları için hazırlattıkları özel şekerlerden ikram eden Feyyaz Şerifoğlu, kızları için dua istemişti. Dinçkol ise annelik duygusunu şu ifadelerle anlatmıştı:

'Gerçekten tarif edilmesi çok zor bir duygu. Her şey yolunda olduğu için çok şükrediyoruz. Bebeğimizi sağlıkla kucağımıza almak en büyük mutluluk. Rabbim evlat sahibi olmayı isteyen herkese bu duyguyu yaşatsın. İlk günden beri sevincimize ortak olduğunuz için de hepinize teşekkür ederiz.'