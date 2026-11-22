Sendika yüzde 5 ücret artışı talep ediyor. Şirketler sektör çapındaki bir anlaşmadan sapmak istiyorsa ise yatırımlar, ürünler, tesis konumları ve istihdamla ilgili taahhütler talep ediyor. İşverenler ise ilk 20 ay için kalıcı ücret artışı yapılmamasını ve Temmuz 2028'den itibaren yüzde 1,3 ücret artışı yapılmasını teklif etti.