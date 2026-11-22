Almanya'da IG Metall Pazartesi Günü 23 Bin İşçiyi Greve Çağırdı: Mercedes-Benz de Etkilenecek
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Almanya'nın güçlü sendikalarından IG Metall, ücret anlaşmazlığının tırmanması üzerine yeni bir grev kararı aldı. Kuzey Almanya'daki 19 şirkette çalışan işçiler pazartesi günü iş bırakmaya çağrıldı. Grevden etkilenecek şirketler arasında Alman otomotivinin büyük isimlerinden biri de bulunuyor.
IG Metall 24 saatlik yeni grev duyurdu.
Mercedes-Benz de grevden etkilenecek.
Sendika yüzde 5 ücret artışı istiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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