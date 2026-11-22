İngiltere'de sahibi olmayan bütün dilsiz kuğular yüzyıllardır hükümdara ait sayılıyor. Taç, 12. yüzyılda sahipsiz dilsiz kuğuların tamamı üzerinde hak iddia etti. O dönemde kuğu eti, zenginlerin sofrasında yer alan bir lezzet olarak görülüyordu. Hükümdarın hala 'Kuğuların Efendisi' unvanını taşıması da bu geleneğin bir parçası.

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