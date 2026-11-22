İngiltere'deki Kuğuların Neden Hepsi Krala Ait?
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İngiltere'de sahibi olmayan bütün dilsiz kuğular yüzyıllardır hükümdara ait sayılıyor. Taç, 12. yüzyılda sahipsiz dilsiz kuğuların tamamı üzerinde hak iddia etti. O dönemde kuğu eti, zenginlerin sofrasında yer alan bir lezzet olarak görülüyordu. Hükümdarın hala 'Kuğuların Efendisi' unvanını taşıması da bu geleneğin bir parçası.
Kuğular her temmuz Thames Nehri'nde tek tek sayılıyor
Sayım 2012'de belki de 900 yılda ilk kez iptal edildi
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