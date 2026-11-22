Hull City'nin Brighton'ı 2-0 Yendiği Maçta Acun Ilıcalı ve Ali Koç'un Gol Sevinci Dikkatlerden Kaçmadı
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, galibiyet hasretine büyük bir zaferle nokta koydu. Brighton'ı evinde 2-0 yenen Hull City tekrar tehlike noktadan uzaklaştı.
Maçta Ali Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç da Acun Ilıcalı'yı yalnız bırakmadı. Zaferi getiren gollerin ardından Ilcalı ve Koç'un sevinci ise olay oldu.
İkilinin sevinci sosyal medyada da en çok paylaşılan videolardan biri oldu.
Acun Ilıcalı'nın golcüsü yine klasını konuşturdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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