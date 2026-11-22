İkonik Dizi Leyla ile Mecnun’la Başlayan Leyla The Band’i İnceliyoruz!
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Leyla ile Mecnun dizisinin unutulmaz ekibinden doğan Leyla The Band'in kuruluş hikayesini, şarkılarını ve müzik yolculuğunu inceliyoruz!
Leyla The Band'in temelleri Leyla ile Mecnun dizisinin setinde atıldı.
Grubun kadrosunda dizinin unutulmaz isimleri bulunuyor.
Leyla The Band konserleriyle bu müzikal yolculuğa sen de ortak olabilirsin.
Yokluğunda şarkısı grubun en büyük çıkışlarından biri oldu.
Aşk Bitti ve Zaman şarkılarıyla müzikal yolculuklarını sürdürdüler.
Leyla The Band 13 yıllık aranın ardından yeniden bir araya geldi.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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