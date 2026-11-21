Senin için unutulmaz bir gece demek, müziğin sesinin yükseldiği ve enerjinin bir an bile düşmediği bir deneyim demek! Bu nedenle gecene sevdiğin bir mekânda güzel bir akşam yemeğiyle başlamanı öneriyoruz. Ardından elektronik müziğin ritmine kendini bırakabileceğin, ışık ve ses gösterileriyle dolu bir etkinliğe geçmelisin.

Gecenin asıl yıldızı ise Carpenter Brut olsun! Synthwave ve darksynth türlerini rock ve metal unsurlarıyla buluşturan sanatçının yüksek enerjili performansı, elektronik müzik tutkunlarına unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Carpenter Brut etkinlik biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsin!