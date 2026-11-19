18.yy başlarında gerçekleşen skandal Fransa'da gerçekleşti. Mississippi şirketi finans tarihinin en büyük olaylarından biri olarak tarihe geçti. Spekülasyonlarla şirketin hisseleri hızla değer kazandı. Ama yükselişi durdurulamadığında güven kaybetti ve çok hızlı şekilde düştü. Bu da krize neden oldu.