Tarihin En Büyük ve Unutulmaz 10 Skandalı
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Tarih boyunca birçok skandal yaşandı. Ama bunlardan bazılarını hiçbirimiz unutmadık. Tarihe damga vurmuş en büyük ve unutulmaz skandallar neler bakalım mı?
1. Watergate Skandalı
2. Teapot Dome Skandalı
Bu oyun skandallarla dolu!
3. İran-Kontra Skandalı
4. Enron Skandalı
5. Credit Mobilier Skandalı
6. ABSCAM Skandalı
7. Bofors Skandalı
8. Mississippi Şirketi Skandalı
9. Güney Denizi Skandalı
10. Viski Çemberi Skandalı
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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