2000’lerde Herkesin Aşık Olduğu Emre Altuğ’un Kariyerini İnceliyoruz!
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Bir dönemin müzik listelerinde şarkılarıyla, televizyon ekranlarında ise karizmasıyla fırtınalar estiren Emre Altuğ, 2000’lerde adeta herkesin gönlünde ayrı bir yer edinmişti. Hem sesi hem oyunculuğu hem de kendine has tarzıyla hafızalara kazınan sanatçının kariyer yolculuğuna birlikte göz atıyoruz! 👇
1. Emre Altuğ, müzik kariyerine ünlü isimlere vokalistlik yaparak başladı.
2. İlk albümü İbret-i Alem ile müzik dünyasında kendi adını duyurmayı başardı.
3. Bir Pop Masalı ile hem nostalji yaşatıyor hem de sahnede müzik tarihine yolculuk yaptırıyor.
4. Sımsıkı Sıkı Sıkı ve Gidecek Yerim mi Var şarkılarıyla 2000'lerin müzik listelerine damga vurdu.
5. Neredesin Firuze ve Kolay Para gibi filmlerle beyaz perdede de boy göstermeyi ihmal etmedi.
6. Tatlı Hayat dizisindeki Başar karakteriyle oyunculuk yeteneğini de kanıtladı.
7. Yıllar geçse de müzikten kopmayarak kariyerini yeni projelerle sürdürdü.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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