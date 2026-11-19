Her yörenin kendine has bir dansı, halk oyunu var. Bu oyunları sonradan görenlere ise biraz ilginç gelebiliyor. Örneğin Elazığ'ın meşhur Güvercin Oyunu ilk kez görenleri şaşırtıyor. X'te Elazığ'a dair haberler paylaşan Hepsi Elazığ, Güvercin Oyunu'nu paylaşınca olanlar oldu.

Goygoycular bu özel halk oyununu yorumsuz bırakmadı.

Kaynak: X / hepsielazig