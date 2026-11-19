Elazığ'ın Unutulan Güvercin Oyunu Goygoyculara Bol Bol Malzeme Çıkardı
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Her yörenin kendine has bir dansı, halk oyunu var. Bu oyunları sonradan görenlere ise biraz ilginç gelebiliyor. Örneğin Elazığ'ın meşhur Güvercin Oyunu ilk kez görenleri şaşırtıyor. X'te Elazığ'a dair haberler paylaşan Hepsi Elazığ, Güvercin Oyunu'nu paylaşınca olanlar oldu.
Goygoycular bu özel halk oyununu yorumsuz bırakmadı.
Kaynak: X / hepsielazig
Buyurun, önce sizi Güvercin Oyunu ile tanıştıralım:
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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