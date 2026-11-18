Süresi Dolan Şakalardan Maymunların Muzunu Yiyen Görevliye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Geldik koca bir günün sonuna, bir haftanın ise ortasına! Bugün de attıkları tweetlerle yüzümüzü güldüren kullanıcılar oldukça fazlaydı.
Twitter'ın çekiciliğinden 10/10 tespit diyeceğiniz paylaşımlara, işte günün öne çıkan paylaşımları!
Başlayalım!
Düşman en yakınındadır aslında.
Bence de...
👇🏻
Her şeyin sorumlusu babanız değil...
😂😂😂
3-5 kira geliri...
O sırada çocuğu:
Görüşmek üzere!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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