Acil Servis Kayıtlarına Geçen, Okuyunca "Bu da mı Acil?" Diyeceğiniz 10 Hasta Şikâyeti
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Acil servisler her gün binlerce hastayı karşılıyor, sağlık çalışanları da gerçekten zor bir iş yapıyor. Ama bazen kayıtlara öyle şikâyetler düşüyor ki okuyan doktor da bir an duraksıyor!
Sosyal medyada paylaşılan, acil servis kayıt ekranlarına geçmiş en ilginç şikâyetleri derledik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Şikâyet: Ayakları kendisini götürmüyormuş
2. Şikâyet: Boğazına kolonya sıkmışlar
3. Şikâyet: Gözlerden ses çıkması
4. Şikâyet: Elektrik faturası stres yapmış
5. Şikâyet: Kulağı ağrıdığı için limon sıkmış, kulağında limon çekirdeği kalmış
6. Şikâyet: Her sabah işe gittiği için mutsuzmuş, mutlu olmak istiyormuş
7. Şikâyet: Selfie çekerken gözünün yanına düşen gölgeyi şişlik sanmış
8. Şikâyet: İki hafta önce böcek yutmuş, karnında zıplama oluyormuş
9. Şikâyet yok, merak var: 'Bana karın ultrasonu çekin, hele bakalım ne var'
10. Şikâyet: Telefonla konuştuktan sonra virüs bulaşmış mı diye test yaptırmak istemiş
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