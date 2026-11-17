Pandemi günlerinin kaygısını hepimiz hatırlıyoruz ama telefon hattından virüs geçmiyor! Unutmayalım, acil servisler hayati durumlar için var. Acil olmayan şikâyetlerde aile hekiminiz ya da MHRS'den alacağınız randevu çok daha doğru adres. Sizin de duyduğunuz ilginç bir acil servis hikâyesi var mı? Hadi yorumlarda buluşalım!