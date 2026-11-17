Kavga Ayıran Kediden Sürekli Suçlanan Babalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hafta ortasına doğru ilerlerken stresimizi attığımız tweetlere yenileri eklendi. Kimi Robert Pattinson'ın canlandıracağı yeni karakterden kimi de sürekli suçlanan babalardan goygoy çıkardı.
Keyifli okumalar!
👇🏻
👇🏻
Akıllı adam...
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Görüşmek üzere!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın