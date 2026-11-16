Evlenmeden Boşanmayı Atlatandan "Akanzi" İzin Krizine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Pazartesi yorgunluğunu unutturan tweetler yine zaman tünelini doldurdu. Kimi sır tutmanın en dürüst hâlini anlattı, kimi hayallerinin listesini sıraladı.
Keyifli okumalar dileriz! 🚀
Tanıdık zinciri biraz uzun...
Sırrın güvende, sayılır
Kargaların hedefinde bu kez Cemal Can vardı
Hayal listesi kabarık
Annelerin gurur duyacağı tek cümle
Kaleci sezgisi
Hayatın gizli kuralı
Kedi diliyle özlem
Gençler iş beğenmiyor mu?
"Ev genci" tanımına itiraz
Ev gençlerine bir de buradan bakın
Sıcak soğuk taktiğine verilen cevap
Teselli cümlesinin tam tersi etkisi
Sinirlenince ağlamayanların dünyası
Yüksek maaş, düşük sorumluluk
Üni arkadaşlığının gerçek sebebi
İzin formunda "Akanzi" krizi
Evde kimin daha çok sevildiği belli
Cumartesi için her şey feda
Kısmetler hep yanlış zamanda gelir
Twitter bağımlılığına acı teşhis
Teşhise sinematik cevap
Teknoloji beni tembelleştirmedi ama...
Bir sonrakinde görüşmek üzere!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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