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Evlenmeden Boşanmayı Atlatandan "Akanzi" İzin Krizine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Evlenmeden Boşanmayı Atlatandan "Akanzi" İzin Krizine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 19:01
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Pazartesi yorgunluğunu unutturan tweetler yine zaman tünelini doldurdu. Kimi sır tutmanın en dürüst hâlini anlattı, kimi hayallerinin listesini sıraladı.

Keyifli okumalar dileriz! 🚀

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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