Evden Çıkmayan Gezginden Aşk Hayatı Özetine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Pazar gününe eşlik eden, telefonu ne zaman elimize alsak yüzümüzü güldüren tweetler sosyal medyadan eksik olmadı. Kimi aşk hayatını tek cümlede özetledi, kimi evden çıkmayan gezgin ruhunu anlattı.
Keyifli okumalar dileriz! 🚀
Aynı kişi, iki farklı ruh hali
Aşk hayatının özeti
Beklentiler biraz yüksek...
Hayal var ama şartlar belli
Şarkılara entelektüel bakış
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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