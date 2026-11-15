article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Evden Çıkmayan Gezginden Aşk Hayatı Özetine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Evden Çıkmayan Gezginden Aşk Hayatı Özetine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 23:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pazar gününe eşlik eden, telefonu ne zaman elimize alsak yüzümüzü güldüren tweetler sosyal medyadan eksik olmadı. Kimi aşk hayatını tek cümlede özetledi, kimi evden çıkmayan gezgin ruhunu anlattı.

Keyifli okumalar dileriz! 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aynı kişi, iki farklı ruh hali

Aynı kişi, iki farklı ruh hali
twitter.com

Aşk hayatının özeti

Aşk hayatının özeti
twitter.com

👇🏻

Beklentiler biraz yüksek...

Beklentiler biraz yüksek...
twitter.com

Hayal var ama şartlar belli

Hayal var ama şartlar belli
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

Şarkılara entelektüel bakış

Şarkılara entelektüel bakış
twitter.com

Bir sonrakinde görüşmek üzere!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın