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Telefonun Arkasında Kameranın Yanındaki Minik Nokta Ne İşe Yarıyor?

Telefonun Arkasında Kameranın Yanındaki Minik Nokta Ne İşe Yarıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 23:31
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Pek çok akıllı telefonun arkasında, kamera lenslerinin hemen yanında küçük bir delik bulunur. Bazıları onu gizli bir kamera ya da hoparlör sanıyor, oysa delik telefonun birkaç mikrofonundan biri. Video çekerken sesi kaydeden mikrofon, gürültüyü azaltmaya da yardım ediyor.

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Kameranın yanındaki delik video çekerken sesi kaydediyor

Kameranın yanındaki delik video çekerken sesi kaydediyor

Akıllı telefonların çoğunda tek değil, birkaç mikrofon bulunuyor. Bazı modellerde dört mikrofon var. İkisi alttaki hoparlör ızgarasının yanında, biri ön kameranın üstünde, biri de arkada kamera lenslerinin yanında yer alıyor.

Alttaki mikrofonlar ağza yakın oldukları için daha çok telefon görüşmelerinde kullanılıyor. Arka kameranın yanındaki mikrofonun asıl görevi ise video çekerken sesi kaydetmek. Kamera hangi yöne bakıyorsa o yönden gelen sesi daha iyi alabiliyor.

Yeni telefonlarda birden fazla mikrofon birlikte çalışarak sesi farklı yönlerden kaydedebiliyor. Kayıttaki ses kaynakları sonradan ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Böylece yarı profesyonel videolar için harici mikrofona ihtiyaç kalmayabiliyor.

Arka mikrofon sesli asistanın komutları daha iyi anlamasına da yardımcı oluyor.

Ek mikrofonlar arka plandaki gürültüyü temizliyor

Ek mikrofonlar arka plandaki gürültüyü temizliyor

Ek mikrofonların bir görevi de gürültü engelleme. Konuşurken ana mikrofon hem sesinizi hem de çevredeki gürültüyü alıyor. İkinci mikrofon ise yalnızca ortamdaki gürültüyü topluyor.

Telefondaki yazılım, ikinci mikrofonun yakaladığı gürültüyü ana kayıttan çıkarıyor. Karşı taraf da sesinizi kalabalık bir caddede bile daha net duyuyor.

Benzer delikler yalnızca belli bir markaya özgü değil. Bazı telefonlarda mikrofonlardan biri iki arka kameranın arasında, biri üst kenarda, biri de şarj girişinin yanında bulunuyor. Her küçük yuvarlak delik mikrofon olmayabiliyor, bazıları basıncı dengeleyen havalandırma delikleri.

Sesiniz uzaktan geliyormuş gibi boğuk çıkıyorsa ya da arka plandaki gürültü sesinizi bastırıyorsa mikrofon delikleri tıkanmış olabilir. Deliklerdeki toz kontrol edilmeli, yanlış takılmış ekran koruyucular ve deliklerin hizasında boşluk olmayan kılıflar da çıkarılıp denenmeli.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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