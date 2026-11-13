Telefonun Arkasında Kameranın Yanındaki Minik Nokta Ne İşe Yarıyor?

Akıllı telefonların çoğunda tek değil, birkaç mikrofon bulunuyor. Bazı modellerde dört mikrofon var. İkisi alttaki hoparlör ızgarasının yanında, biri ön kameranın üstünde, biri de arkada kamera lenslerinin yanında yer alıyor.

Alttaki mikrofonlar ağza yakın oldukları için daha çok telefon görüşmelerinde kullanılıyor. Arka kameranın yanındaki mikrofonun asıl görevi ise video çekerken sesi kaydetmek. Kamera hangi yöne bakıyorsa o yönden gelen sesi daha iyi alabiliyor.

Yeni telefonlarda birden fazla mikrofon birlikte çalışarak sesi farklı yönlerden kaydedebiliyor. Kayıttaki ses kaynakları sonradan ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Böylece yarı profesyonel videolar için harici mikrofona ihtiyaç kalmayabiliyor.

Arka mikrofon sesli asistanın komutları daha iyi anlamasına da yardımcı oluyor.