Soğukta Telefonun Şarjı Neden Daha Hızlı Biter?
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Kış aylarında dışarıda telefonun şarjının bir anda azaldığını fark etmiş olabilirsiniz. Sebep, telefonlarda kullanılan lityum iyon bataryaların soğuğa karşı hassas olması. Sıcaklık düştükçe bataryanın içindeki kimyasal hareket yavaşlıyor ve şarj daha çabuk tükeniyor.
Soğuk, bataryanın içindeki iyonların hareketini yavaşlatıyor
Telefonu sıcak tutmak şarjın daha uzun gitmesini sağlıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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