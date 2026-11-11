article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Soğukta Telefonun Şarjı Neden Daha Hızlı Biter?

Soğukta Telefonun Şarjı Neden Daha Hızlı Biter?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 15:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kış aylarında dışarıda telefonun şarjının bir anda azaldığını fark etmiş olabilirsiniz. Sebep, telefonlarda kullanılan lityum iyon bataryaların soğuğa karşı hassas olması. Sıcaklık düştükçe bataryanın içindeki kimyasal hareket yavaşlıyor ve şarj daha çabuk tükeniyor. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Soğuk, bataryanın içindeki iyonların hareketini yavaşlatıyor

Soğuk, bataryanın içindeki iyonların hareketini yavaşlatıyor

Telefon bataryalarının içinde genellikle sıvı halde bir elektrolit bulunuyor. Batarya, lityum iyonlarını iki elektrot arasında taşıyarak çalışıyor. Şarj sırasında iyonlar bir uçtan diğerine geçiyor, telefon kullanılırken de ters yöne hareket ediyor. Elektrik enerjisini bu akış üretiyor.

Hava soğuduğunda iyonlar yavaşlıyor ve elektrotlarla gerektiği gibi etkileşime giremiyor. Elektrik akışı zorlaşıyor, batarya boşalmadan önce eskisi kadar enerji üretemiyor. Telefon kullanılmaya devam ettikçe daha az enerji veren batarya daha çok zorlanıyor. Şarj da bu yüzden hızla düşüyor.

Telefonu sıcak tutmak şarjın daha uzun gitmesini sağlıyor

Telefonu sıcak tutmak şarjın daha uzun gitmesini sağlıyor

Lityum iyon bataryalar en iyi 19 ila 25 derece arasında çalışıyor. Telefonun güvenle kullanılabildiği aralık ise eksi 20 ile 60 derece arası. Şarj için uygun sıcaklık 0 ile 45 derece arasında. Sıfırın altındaki sıcaklıklarda telefonu şarj etmek bataryaya zarar verebiliyor.

Soğukta dışarı çıkarken telefonu montun iç cebinde ya da pantolon cebinde taşımak bataryayı sıcak tutuyor. El ısıtıcısı da işe yarayabilir ama telefonu fazla ısıtmamak gerekiyor. Pil tasarruf modunu açmak, kullanılmadığında telefonu kapatmak ya da yanınızda taşınabilir bir şarj cihazı bulundurmak da şarjın daha uzun dayanmasını sağlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın