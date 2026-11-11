Soğukta Telefonun Şarjı Neden Daha Hızlı Biter?

Telefon bataryalarının içinde genellikle sıvı halde bir elektrolit bulunuyor. Batarya, lityum iyonlarını iki elektrot arasında taşıyarak çalışıyor. Şarj sırasında iyonlar bir uçtan diğerine geçiyor, telefon kullanılırken de ters yöne hareket ediyor. Elektrik enerjisini bu akış üretiyor.

Hava soğuduğunda iyonlar yavaşlıyor ve elektrotlarla gerektiği gibi etkileşime giremiyor. Elektrik akışı zorlaşıyor, batarya boşalmadan önce eskisi kadar enerji üretemiyor. Telefon kullanılmaya devam ettikçe daha az enerji veren batarya daha çok zorlanıyor. Şarj da bu yüzden hızla düşüyor.