Kışın Yollara Neden Tuz Dökülür?

Bilim insanları bu duruma 'donma noktası alçalması' diyor. Suya karışan tuz iyonlarına ayrılır ve su moleküllerinin buz kristali oluşturmak için birbirine bağlanmasını zorlaştırır. Sofra tuzu yani sodyum klorür suda iki iyona, sodyum ve klorüre ayrılır.

Belediyeler ise yollarda çoğu zaman kalsiyum klorür kullanıyor. Kalsiyum klorür üç iyona ayrıldığı için buzu daha etkili eritiyor. Suda ne kadar çok iyon olursa buz bağlarının kurulması o kadar zorlaşıyor.