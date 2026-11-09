Kışın Yollara Neden Tuz Dökülür?
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Kar yağıp yollar buz tuttuğunda belediye ekipleri hemen tuzlama araçlarıyla yola çıkıyor. Soğuk bölgelerde her yıl 20 milyon tondan fazla tuz kar ve buzu eritmek için kullanılıyor. Peki sofrada kullandığımız tuz buzu nasıl eritiyor?
Tuz suyun donma noktasını düşürüyor
Belediyeler yollarda farklı bir tuz kullanıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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