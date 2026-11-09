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Kışın Yollara Neden Tuz Dökülür?

Kışın Yollara Neden Tuz Dökülür?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 12:01
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Kar yağıp yollar buz tuttuğunda belediye ekipleri hemen tuzlama araçlarıyla yola çıkıyor. Soğuk bölgelerde her yıl 20 milyon tondan fazla tuz kar ve buzu eritmek için kullanılıyor. Peki sofrada kullandığımız tuz buzu nasıl eritiyor?

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Tuz suyun donma noktasını düşürüyor

Tuz suyun donma noktasını düşürüyor

Su sıfır derecede donar. Buz tutmuş bir yolda buzun üstünde genellikle ince bir su tabakası bulunur. Bu su sürekli olarak buzun bir kısmını eritirken alttaki buz da suyun bir kısmını dondurur. Sıfır derecede bu alışveriş dengede kalır, su ve buzun miktarı değişmez. Hava soğudukça daha çok su buza, ısındıkça daha çok buz suya döner.

Tuz devreye girdiğinde suyun donma noktası düşer. Buz artık üstündeki su tabakasını sıfır derecede donduramaz, su ise buzu eritmeye devam eder. Sonuçta yoldaki buz giderek azalır.

Belediyeler yollarda farklı bir tuz kullanıyor

Belediyeler yollarda farklı bir tuz kullanıyor

Bilim insanları bu duruma 'donma noktası alçalması' diyor. Suya karışan tuz iyonlarına ayrılır ve su moleküllerinin buz kristali oluşturmak için birbirine bağlanmasını zorlaştırır. Sofra tuzu yani sodyum klorür suda iki iyona, sodyum ve klorüre ayrılır.

Belediyeler ise yollarda çoğu zaman kalsiyum klorür kullanıyor. Kalsiyum klorür üç iyona ayrıldığı için buzu daha etkili eritiyor. Suda ne kadar çok iyon olursa buz bağlarının kurulması o kadar zorlaşıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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