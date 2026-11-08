Ormanın Ortasında Çöl: Kimse Nasıl Oluştuğunu Tam Açıklayamıyor

Aile kumun yayılmasını durdurmaya çalıştı ama başaramadı. Kumlar zamanla otlakları ve çiftlikteki binaları yuttu. Tuttle ailesi sonunda evini terk etmek zorunda kaldı.

1919'da Henry Goldrup adlı bir adam çiftliği 300 dolara satın aldı ve birkaç yıl içinde ziyarete açtı. Kumlar bugün de ilerlemeye devam ediyor. 1935'te yapılan bir kuyu evi bugün 2,4 metre kumun altında. Bazı çam ağaçlarının ise gövdelerinin 15 metresi kuma gömülü, sadece tepeleri görünüyor. Maine Çölü bugün eyaletin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri.