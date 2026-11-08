article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ormanın Ortasında Çöl: Kimse Nasıl Oluştuğunu Tam Açıklayamıyor

Ormanın Ortasında Çöl: Kimse Nasıl Oluştuğunu Tam Açıklayamıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 14:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD'nin kuzeydoğusundaki Maine eyaleti, yemyeşil ormanları ve bol yağmuruyla bilinir. Freeport kasabası yakınında ise ormanların arasında, yaklaşık 160 bin metrekarelik kum tepeleriyle kaplı bir alan var. Bölgeye 'Maine Çölü' deniyor. Bölge çok fazla yağış aldığı için teknik olarak bir çöl sayılmıyor, ama görüntüsü tam bir çölü andırıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kumlar yerin altında binlerce yıldır bekliyordu

Kumlar yerin altında binlerce yıldır bekliyordu

En yaygın açıklamaya göre kumların geçmişi son buzul çağına uzanıyor. Maine'i kaplayan buzullar geri çekilirken kayaları öğütüp kuma ve mile dönüştürdü. Kum ve mil on binlerce yıl boyunca toprağın altında kaldı.

Bölgenin hikayesi 1797'de William Tuttle adlı bir çiftçinin Freeport yakınında geniş bir arazi satın almasıyla başladı. Tuttle ailesi arazide sebze yetiştirdi, sığır ve koyun besledi. Yıllar içinde topraktaki besinler azaldı, hayvanlar da otları kökleriyle birlikte söküp toprağı tutan bitki örtüsünü yok etti. Bir gün arazinin ortasında yemek tabağı büyüklüğünde bir kum parçası belirdi.

Kum tepeleri koca bir çiftliği yuttu

Kum tepeleri koca bir çiftliği yuttu

Aile kumun yayılmasını durdurmaya çalıştı ama başaramadı. Kumlar zamanla otlakları ve çiftlikteki binaları yuttu. Tuttle ailesi sonunda evini terk etmek zorunda kaldı.

1919'da Henry Goldrup adlı bir adam çiftliği 300 dolara satın aldı ve birkaç yıl içinde ziyarete açtı. Kumlar bugün de ilerlemeye devam ediyor. 1935'te yapılan bir kuyu evi bugün 2,4 metre kumun altında. Bazı çam ağaçlarının ise gövdelerinin 15 metresi kuma gömülü, sadece tepeleri görünüyor. Maine Çölü bugün eyaletin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın