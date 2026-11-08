Ormanın Ortasında Çöl: Kimse Nasıl Oluştuğunu Tam Açıklayamıyor
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ABD'nin kuzeydoğusundaki Maine eyaleti, yemyeşil ormanları ve bol yağmuruyla bilinir. Freeport kasabası yakınında ise ormanların arasında, yaklaşık 160 bin metrekarelik kum tepeleriyle kaplı bir alan var. Bölgeye 'Maine Çölü' deniyor. Bölge çok fazla yağış aldığı için teknik olarak bir çöl sayılmıyor, ama görüntüsü tam bir çölü andırıyor.
Kumlar yerin altında binlerce yıldır bekliyordu
Kum tepeleri koca bir çiftliği yuttu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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