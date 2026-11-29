Acun Ilıcalı’nın Futbol Takımları Bu Hafta da İkide İki Yaptı: Hull City ve Maribor Deplasmanda Kazandı
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Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki takımı Hull City ile Slovenya'daki takımı Maribor bu hafta deplasman sınavına çıktı. Premier Lig temsilcisi Londra'da Crystal Palace'ın, Maribor ise Murska Sobota'da Mura'nın konuğu oldu. İki karşılaşmanın sonunda da Ilıcalı cephesinin yüzü güldü.
Hull City, Crystal Palace'ı deplasmanda devirdi.
Maribor, Mura ağlarına dört gol bıraktı.
Geçen hafta da iki galibiyet gelmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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