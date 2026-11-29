Hull City, 29 Kasım Pazar günü Selhurst Park'ta oynanan Premier Lig karşılaşmasında Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti. Konuk ekip 38. dakikada köşe vuruşundan gelen topa kafayı vuran Oli McBurnie ile öne geçti ve golcü oyuncu bu sezonki beşinci golünü kaydetti.

İkinci yarının hemen başında sahneye çıkan Sorba Thomas, 48. dakikada rakibinden sıyrılıp ceza sahasında içeri kat etti ve nefis bir plaseyle farkı ikiye çıkardı. 80'de ise Slater farkı 3'e çıkaran golü kaydetti.

90+1'de gelen Larsen'in golüyle ümitlenen ev sahibi 90+5'te farkı bire indirdi ancak kalan dakikada gol olmadı ve maç 3-2 bitti.

Puanının 17'ye çıkaran ve 9.sıraya çıkan Hull düşme hattıyla farkı da 8 puana kadar çıkardı.