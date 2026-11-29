2024 yılında yapılan ihalede beIN Media Group, tüm paketleri kapsayan Paket E için sezon başına 182 milyon dolar teklif etmiş, bu rakam KDV ile birlikte 218,4 milyon dolara ulaşmıştı. TFF, yeni ihalede bugüne kadarki en çeşitli teklif seçeneklerinin sunulduğunu belirtiyor ve bunu güçlü bir ticari ilginin işareti olarak görüyor. Federasyon hazırlıkları Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ile birlikte yürüttü. Gerileyen yayın gelirleri karşısında kulüplere uzun vadeli bir gelir modeli kurmak da hedefler arasında yer alıyor.