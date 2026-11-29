TFF Süper Lig'in Beş Sezonluk Yayın Hakları İçin Riva'da İhaleye Çıkıyor: İhale Canlı Yayınla Olacak
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'in gelecek beş sezonunu belirleyecek yayın ihalesi için 30 Kasım Pazartesi günü Riva'da toplanacak. Yeni anlaşma 2027-2028 sezonunda devreye girecek ve 2031-2032 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak. Federasyon, yayıncı kuruluşların karşısına farklı kapsamlarda teklif verebilecekleri bir paket yapısıyla çıkacak.
İhale pazartesi saat 14.00'te Riva'da başlayacak.
Yayın hakları beş ayrı pakete bölündü.
Son ihalede sezonluk teklif 182 milyon dolardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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