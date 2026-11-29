İlaç Sanayicisi Poffet'in Mirasından Topkapı Sarayı'na Uzanan Tarihi Eser İddiası
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk ilaç sanayisinin öncü isimlerinden merhum Dr. Edgar Poffet'in çocuklarının da aralarında bulunduğu dört şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddiaya göre Poffet kardeşler, babalarından kalan tarihi eserleri antikacılar aracılığıyla satmaya çalıştı. Beykoz'daki villaya düzenlenen operasyonda ele geçirilen parçaların incelenmesi ise Topkapı Sarayı'na uzanan bir ayrıntıyı ortaya çıkardı.
Polis, Beykoz'daki villada 186 parça eser buldu.
İhbarlarda Kapalıçarşı bağlantısı anlatıldı.
Bir musluğun Topkapı Sarayı'na ait olabileceği belirlendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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