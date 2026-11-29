Altı ayrı kurumun incelediği parçalar arasındaki bir musluk için Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, güçlü görsel delillere dayanarak Topkapı Sarayı'na ait olabileceğini bildirdi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri 49 sikke ve pişmiş toprak eserin alım satımının yasak olduğunu saptadı. Türk ve İslam Eserleri Müzesi de Tunç Çağı'na ait ibrik, 16. yüzyıl İznik çinileri ile Sultan II. Abdülhamid ve Sultan V. Mehmed tuğralı beratlar için aynı tespiti yaptı. Ayasofya Müzesi 8 ahşap ikona ile bir ahşap rahlenin korunması gerekli kültür varlığı olduğunu rapor etti. İddianamede dört şüphelinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten 5 yıla kadar hapsi isteniyor.