Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar arasında en çok dikkat çekenlerden biri, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Bubon Antik Kenti'nden kaçırılan Roma dönemi bronz heykellerin iadesi oldu. Antik kentteki Sebasteion yapısında imparator kültü kapsamında sergilenen heykellerin önemli bir kısmı, 1960'larda yapılan kaçak kazılarla yurt dışına götürüldü ve zamanla uluslararası müze koleksiyonlarına girdi.

Eserlerin Anadolu'dan çıktığını kanıtlamaya yönelik araştırmalarda kilit isim, Türkiye'nin ilk kadın arkeologlarından Prof. Dr. Jale İnan oldu. İnan, 1973'te yayımladığı çalışmada Pisidia bölgesinden geldiği söylenen dört bronz heykeli, daha önce Bubon'da ele geçirilen bir heykelle ilişkilendirdi. Burdur Müzesi kayıtları, jandarmanın 1967'deki bir operasyonda ele geçirdiği bronz heykel ve Sebasteion'daki kurtarma kazıları da eserlerin aynı yapıya ait olduğunu ortaya koydu.

Zeynep Boz, iade sürecinde Jale İnan'ın yıllar önce başlattığı çalışmaların önemini şu sözlerle hatırlattı: 'Galiba hepimizin kalbinde ortak olan Jale Hoca'yı hatırlamaktı.'