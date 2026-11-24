60 Yıllık İz Sürüldü: Arşivlerdeki İpuçlarıyla Kaçırılan 100 Tarihi Eser ABD'den Türkiye'ye Döndü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Anadolu'nun dört bir yanından yıllar önce kaçırılan 100 tarihi eser, Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye geri getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, katıldığı bir televizyon programında iadelerin perde arkasını anlattı. Onlarca yıllık kazı raporları, müze envanterleri, savcılık tutanakları, 3 boyutlu taramalar ve laboratuvar analizleriyle yürütülen çalışmalar, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin ne kadar geniş bir alana yayıldığını gösterdi.
Bubon'dan kaçırılan heykellerin izini Jale İnan'ın çalışması gösterdi
3 boyutlu tarama ve kurşun analizi: Marcus Aurelius heykeli
Boğazköy Sfenksi 98 yıl sonra döndü
Troya hazineleri ve kaybolan bilimsel veri
Eski bir yayın, Denver Müzesi'ndeki heykel başının iade yolunu açtı
Anadolu'nun kayıp eserleri için açık dosyalar var
"Bunu basit bir suç olarak görmeyeceğiz"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın