Ufuk Beydemir'den Bebeğinin Sağlık Durumu Hakkında Yeni Paylaşım!
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Hamile sevgilisi Sharon Kovacs'ın hastaneye kaldırıldığını duyurarak sevenlerinden dua isteyen Ufuk Beydemir'den yeni paylaşım geldi. 25'inci gebelik haftasına girdiklerini belirten şarkıcı, sürecin 'çok yıpratıcı' olduğunu söyledi.
Ufuk Beydemir, Ay Tenli Kadın ve Sevda Gibi gibi şarkılarıyla tanınıyor.
Beydemir, İpek Filiz Yazıcı ile 2022'de evlendi ve 2025'te boşandı.
Beydemir, bebeğinin sağlık durumuna dair yeni bir paylaşım yaptı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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