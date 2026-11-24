Beydemir, bir süre önce yaptığı paylaşımda bebeklerinin beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere olduğunu duyurmuş ve hastaneye yetişmek için Hollanda'ya uçtuğunu söylemişti. Planladığı konseri de bu nedenle ertelemek zorunda kalmıştı. 'Sizleri seviyorum, dualarınızı bekliyorum' diyen şarkıcı, sevenlerinden dua istemişti.

Hastane odasından yaptığı sonraki paylaşımda 'Şimdilik her şey yolunda. Sharon da bebeğimiz de gayet iyi' diyen Beydemir, doktorların doğumu olabildiğince ertelemeye çalıştığını, bir süre hastanede kalacaklarını ama gidişatın iyi olduğunu anlattı. Gelen dua ve mesajların hepsini okuduğunu belirten şarkıcı, dualarını eksik etmemelerini istedi.

Son paylaşımında ise sarıldıkları bir fotoğrafla '25'inci haftaya girdik çok şükür. 1 haftadır hastanedeyiz ve doğuma kadar buradayız' dedi. Her geçen günün lehlerine olduğunu söyleyen Beydemir, sürecin yine de 'gerçekten çok yıpratıcı' olduğunu ekledi. Şarkıcı, bir süre önce havalimanından yaptığı paylaşımda da 'Kızımı görmeye gidiyorum' demişti.