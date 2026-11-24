Bahtsız Bedeviye Taş Çıkartır: Bir Günde Bu Kadar Şanssızlık Yaşayan 11 Kişi
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İşten çıkıp otoparka iniyorsunuz ve arabanızın ön tekerleğine kocaman bir arı kolonisi yerleşmiş. Bu listedeki 11 kişinin günü aşağı yukarı böyle geçmiş, bahtsız bedevi bile yanlarında şanslı kalır.
1. Bugün öğrendim: kahve demliği de patlayabiliyormuş.
2. İşten çıkınca arabamı bu hâlde buldum.
3. Eşim yeni sinekliği ve kedi kapısını kendisi taktı. Saatlerce uğraştı, sonunda gurur duydu.
4. Eşimin doğum günü için sürpriz pasta yaptım. Pastacılık bana göre değilmiş.
5. İki haftalık alışverişi yerleştirdik, buzdolabı tam o an bozuldu.
6. Biri çatımı kemirmiş.
7. Bütün gün arabanın arka koltuğunda unuttuğum çikolata kutusu
8. Annem bunu görünce beni mahvedecek...
9. Annem fırında tavuk pişirirken fırındaki cam kap tuzla buz oldu.
10. Boyayı bitirdikten sonra fark etti...
11. Soğuk kahve yapmak istedim. Gördüğünüz, üçüncü denemem.
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