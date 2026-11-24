Dünyanın En Kısa 3 Soruluk IQ Testi: Bilişsel Yansıma Testini Kaç Kişi Geçebiliyor?
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Shane Frederick'in 2005'te yayımladığı üç soruluk testi 35 ayrı çalışmada 3.428 kişi çözdü. Sizce kaçı üç soruyu da doğru bildi?
1. Yıllardır 'Dünyanın En Kısa IQ Testi' Diye Paylaşılan Bu Üç Sorunun Asıl Adı Bilişsel Yansıma Testi
2. Birinci Soru: Sopayla Top Birlikte 1,10 Dolar Ediyor. Sopa Toptan 1 Dolar Pahalıysa Top Kaç Sent?
3. İkinci Soru: 5 Makine 5 Parçayı 5 Dakikada Üretiyorsa 100 Makine 100 Parçayı Kaç Dakikada Üretir?
4. Üçüncü Soru: Bir Göldeki Nilüfer Yaprakları Her Gün İki Katına Çıkıyor ve Gölü 48 Günde Kaplıyor. Gölün Yarısı Kaç Günde Kaplanır?
5. Peki "Hiç Kimse Üçünü de Bilemiyor" İddiası Doğru mu?
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