Testi, o yıllarda MIT'de çalışan, bugün Yale Yönetim Okulu'nda pazarlama profesörü olan Shane Frederick hazırladı. Makale 2005'te Journal of Economic Perspectives dergisinde 'Cognitive Reflection and Decision Making' başlığıyla çıktı.

Test zekâ puanı vermiyor. Ölçtüğü şey, aklımıza ilk gelen cevabı durup sorgulayıp sorgulamadığımız. Her sorunun hemen göze çarpan ama yanlış bir cevabı var. Doğruya ulaşmak için o ilk cevabı kenara koyup küçük bir hesap yapmak yetiyor.

Frederick bu iki düşünme biçimini psikolojideki Sistem 1 ve Sistem 2 ayrımıyla anlatıyor. Sistem 1 hızlı ve sezgisel çalışıyor, Sistem 2 ise yavaş ve dikkat istiyor. Üç soru, ilkinin verdiği cevabı ikincinin yakalayıp yakalayamadığına bakıyor.