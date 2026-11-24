Asena Özçetin Kimdir? Rock ve Metal Sahnesinin Vokalistinin Hayatı ve Kariyeri
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Asena Özçetin, 14 Mayıs 1973'te İstanbul'da dünyaya geldi.
Özçetin, Karakedi, Cats ve Dragonborn gibi gruplarda sahne aldı.
Asena Özçetin, Uçurumlar Arasında albümüyle solo çalışmalara da imza attı.
Özçetin'in vefatı müzik dünyasında derin bir üzüntü yarattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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