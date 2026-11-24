Özçetin, 1990'ların başında Ankara'da sahneye çıktı ve 1991'de Çizgi Ötesi grubunu kurdu. Daha sonra Hard Lines adını alan bu grupla 1996'ya kadar sahne aldı. Kariyeri boyunca Karakedi ve Cats gibi gruplarda baş vokal olarak yer aldı, Ankara merkezli epik metal grubu Dragonborn'un kadrosunda da bulundu. Karakedi ile Barışarock ve Rockİstanbul gibi festivallerde dinleyiciyle buluştu. Senfoni orkestrası eşliğinde rock ve metal eserlerin seslendirildiği Senforock gibi özel projelerde de sahne aldı.